FT: Москва и Сеул договорились включить Пхеньян в региональную экономику

Президенты России и Южной Кореи пообещали добиваться интеграции КНДР в более широкую экономику региона, пишет Financial Times. По словам издания, глава азиатской республики Мун Чжэ Ин также заверил, что Сеул будет тесно сотрудничать с Москвой, чтобы обеспечить выполнение соглашений, подписанных Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

«Президенты России и Южной Кореи пообещали добиваться интеграции КНДР в региональную экономику. Таким образом Москва стремится получить более значительную роль в формировании будущего Корейского полуострова, а Сеул — поддержать экономическое развитие Севера», — пишет Financial Times.

Издание напоминает, что накануне лидер азиатской страны Мун Чжэ Ин впервые посетил российскую столицу. В завершении своего визита он и Владимир Путин договорились начать двусторонние торговые переговоры и возродить планы по строительству железнодорожных путей, газопровода и линии электропередач, которые свяжут Южную Корею с Россией через КНДР.

Мун призвал Москву совместно «втянуть» Северную Корею в трёхстороннее экономическое сотрудничество. «Я думаю, что время для этого пришло», — заявил он на встрече с ведущими корейскими и российскими бизнесменами.

Глава южнокорейской республики также заверил, что Сеул будет тесно сотрудничать с Москвой, чтобы обеспечить выполнение соглашений, подписанных лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, подчёркивает The Financial Times.

С момента избрания Мун пытается наладить отношения с Россией. Он считает её ключевым партнёром, который может не только помочь обеспечить безъядерный статус КНДР, но включить «закрытое государство» в более широкую региональную экономику. Для Путина более широкие связи с Сеулом гарантируют, что Москву «не задвинут на задний план» при решении вопросов безопасности на Корейском полуострове, где пока «доминируют США и Китай», рассуждает издание.

Британская газета обращает внимание, что пока на Западе критикуют Трампа за то, что он «пошёл на слишком большие уступки и получил слишком мало от Кима взамен», российские дипломаты призывают предоставить Пхеньяну дополнительные стимулы. «Их нужно поощрять за шаги, которые они принимают, в том числе уничтожение испытательного полигона», — полагает бывший посол России в КНДР Владимир Сухинин. По его мнению, по ходу переговоров должен начаться поэтапный процесс отмены санкций против Северной Кореи.

По данным The Financial Times, Мун также проконсультировал Путина относительно планов принять Кима в Россию. В Кремле заявили, что дата визита лидера КНДР пока не согласована. Но российские власти пытаются добиться его приезда на экономический форум во Владивостоке в сентябре.

Между тем на переговорах между Мун Чжэ Ином и Владимиром Путиным двустороннему экономическому сотрудничеству уделялось такое же повышенное внимание, как геополитике. Государственная южнокорейская газовая компания Kogas подписала меморандум о взаимопонимании с российским «Новатэком» и о возможном участии в новом СПГ-проекте в Арктике. Правительства двух стран также подписали соглашения по региональному обмену и по сотрудничеству в сфере разработки технологий.

Во время апрельской встречи с Ким Чен Ыном Мун предложил план строительство железнодорожных коридоров вдоль западного и восточного побережья КНДР. Последний должен связать Пхеньян с российским дальневосточным портом во Владивостоке, напоминает The Financial Times.

Сеул также окажется в выигрыше, если эта инициатива будет реализована. Идущий через КНДР железнодорожный путь позволит Южной Корее покончить с «эффектом «островного» статуса», а местным компаниям переправлять товары в Европу по суше. Кроме того, власти страны «страстно желают» провести в регион российские газопроводы, чтобы повысить энергетическую безопасность, поясняет издание.