FT: отказ США от мирового лидерства страшнее усиления Китая и «реваншизма» России

В последнее время Дональд Трамп делает всё, чтобы отдалить США от давних союзников и лишить страну роли мирового лидера, считает обозреватель Financial Times Филипп Стивенс. На его взгляд, подобному курсу американского президента могут радоваться только Москва и Пекин.

Прошлая неделя оказалась насыщенной для Дональда Трампа. На саммите «Большой семёрки» в Канаде он «отрёкся от основанного на правилах международного порядка, закатив истерику по поводу торговли». Затем на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре американский президент «отказался от многолетних гарантий безопасности для азиатских союзников США», пишет обозреватель Financial Times Филипп Стивенс.

«На протяжении 70 лет безопасность Европы и Восточной Азии гарантировалась созданной США системой альянсов. Трамп намерен её разрушить», — убеждён автор статьи.

По его словам, к американскому президенту нельзя применять привычные понятия нормы. Ведь нужен «особый талант», чтобы выставить Канаду врагом, а после принимать в качестве новоиспечённого друга «жестокого диктатора, который недавно обзавёлся ядерным арсеналом».

«Китай и Россия бросают шляпы в воздух, празднуя отказ президента США от международного лидерства. Несмотря на его отсутствие на сингапурском саммите, китайский руководитель Си Цзиньпин вышел из него крупным победителем», — рассуждает Стивенс.

По мнению журналиста, в мире Трампа «каждый за себя». Поэтому Пекин сменит Вашингтон в качестве ведущей державы в Восточной Азии. В это же время Япония, Тайвань и в какой-то момент Южная Корея могут по примеру Кима создать собственные бомбы.

Как бы то ни было, о встрече Трампа и Кима в Сингапуре можно сказать кое-что хорошее: она, по-видимому, предотвратила возможную войну. Не так давно глава Белого дома грозил «сровнять с землёй» КНДР и напоминал о своей «большой ядерной кнопке», пока Пентагон составлял план боевых действий. «По понятным причинам жители Сеула почувствуют облегчение от того, что американский президент теперь предпочитает осыпать Пхеньян похвалами», — полагает Стивенс.

Трамп называет канадского премьер-министра «слабым» и «бесчестным», но при этом считает Кима тем, кому США могут доверять. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, сыгравший заметную роль в переговорах, искренне верит в то, что экономическая модернизация для Пхеньяна важнее ядерных амбиций. «Он должен простить всех нас, кто не видит в Киме нового Михаила Горбачёва», — отмечает обозреватель FT.

На сингапурском саммите Трамп выступил за приостановку совместных военных учений США с Сеулом. Более того, в целях экономии он захотел вернуть домой 30 тыс. американских солдат, базирующихся в Южной Корее. «В этот момент даже оптимистичный Мун слегка занервничал», — утверждает автор статьи.

На его взгляд, американские власти не станут выводить войска из региона завтра или даже послезавтра. Но безопасность является составляющей частью устойчивого доверия и уверенности. Лидеры азиатских государств должны смотреть в будущее на пять, десять и 20 лет вперёд. В настоящий момент они могут судить, что США «отправляются домой», даже если после президентства Трампа этот процесс может замедлиться.

В следующем месяце настанет черёд Европы. Трамп, который неоднократно критиковал участников НАТО за недостаточный вклад, посетит саммит альянса в Брюсселе. Глава Пентагона Джим Мэттис прилагает все усилия, чтобы убедить президента в важности военного блока для безопасности Европы и США. Но совершенно неочевидно, что его старания оказались успешными, полагает колумнист.

Ранее лидеры G7 были убеждены, что им удастся справиться с Трампом. Французский президент пытался добиться его расположения лестью. Японский лидер Синдзо Абэ «обольщал» главу Белого дома, играя с ним в гольф. Британский премьер-министр Тереза Мэй «дразнила» приглашением на чай к королеве. В результате эта стратегия «хорошего отношения» дала сбой, считает Стивенс.

Он напоминает, что не так давно председатель Евросовета Дональд Туск размышлял, действительно ли западное политическое сообщество столкнулось с угрозой американской обособленности. Между тем сам Трамп уже развеял всякие сомнения: он презирает любое подобное политическое сообщество.

«Порой меня спрашивают, что, на мой взгляд, представляет наибольшую угрозу миру и стабильности во всём мире. Ядерная Северная Корея выглядит опасной, но поддающейся сдерживанию. Ким — не сумасшедший. Поэтому возникает соблазн ответить, что риск представляет усиление Китая или реваншизм России. Но в действительности, это отступление Трампа», — заключает Филипп Стивенс.