Figaro: для Москвы саммит в Сингапуре ещё не триумф, но позитивный знак

Начало диалога, положенное во время встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, помогло Москве, встревоженной нестабильностью на Корейском полуострове, почувствовать себя спокойнее, считает Пьер Авриль из Le Figaro. По мнению журналиста, в преддверии возможной встречи между лидером КНДР и Владимиром Путиным Россия захочет играть в переговорах более активную роль.
После исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре триумф в России, конечно, не праздновали, но «удовлетворённость» Москвы была очевидной, пишет корреспондент Пьер Авриль в Le Figaro. Как прокомментировал впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров, «сам факт встречи позитивен».
Неудивительно — Россия давно выступает за ядерное разоружение на Корейском полуострове, а её территория находится намного ближе к Пхеньяну, чем любой из американских городов. И теперь, когда диалог всё-таки начался, Москва может чувствовать себя спокойнее. Российские власти, не готовые мириться с развёртыванием американской военной техники в регионе, приветствовали заявления Трампа, касающиеся возможного прекращения американо-корейских учений по итогам последующих переговоров.
Отныне, по мнению французского журналиста, Россия будет желать играть всё более весомую роль в обсуждении ядерной программы Пхеньяна. Мало кто считает, что этот процесс будет быстрым и лёгким. «Слова Трампа о том, что процесс денуклеаризации на Корейском полуострове начнётся «очень и очень скоро» — это больше пожелание, чем факт», — приводит издание комментарий председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва.
По словам специалиста по Северной и Южной Кореям, доцента кафедры Американских исследований СПбГУ Ирины Ланцовой, роль посредника в переговорах с Пхеньяном может помочь Москве улучшить её имидж на международной арене. Раньше Россия довольствовалась тем, что только поддерживала доминирующий в регионе Китай во время голосований в Совбезе ООН по северокорейскому вопросу. Однако, как отмечает директор московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин, притом что США и Северная Корея играют в переговорах главную роль, а Китай и Южная Корея — вторичную, Россия и Япония находятся лишь на третьем месте. И в этих условиях результаты возможной встречи между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном не менее непредсказуемы, чем саммит в Сингапуре.
Украина пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам и позорам. Такое мнение выразил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
По последним данным, два человека погибли, 45 получили ранения в результате протестов в Басре на юго-востоке Ирака. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства здравоохранения Ирака Сейфа аль-Бадра.
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал игру сборной России в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что невыполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) грозит дефолтом и финансовой катастрофой для страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекалайнен рассказал, что ему пока не удалось достичь договорённости о заключении нового контракта с российским нападающим Артемием Панариным, который становится неограниченно свободным агентом летом 2019 года.
Чешские правоохранительные органы отпустили на свободу восьмерых болельщиков сборной Украины по футболу, арестованных по окончании матча Лиги наций, завершившегося победой подопечных Андрея Шевченко со счётом 2:1.
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе беседы с RT отметил, что одной из целей убийства главы ДНР Александра Захарченко была дестабилизация ситуации.
Действующий лидер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Рафаэль Надаль не смог доиграть полуфинальный матч Открытого чемпионата США — четвёртого и последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема», — против аргентинца Хуана Мартина дель Потро.
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Турцией в матче Лиги наций УЕФА заявил, что команда не хочет подводить болельщиков, которые после успешного выступления на домашнем чемпионате мира в неё снова поверили.
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал в беседе с RT информацию о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе, которое, как предполагается, запланировано на 14 сентября.
После победы над командой Турции в матче Лиги наций главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что успешное выступление на домашнем чемпионате мира 2018 года помогло его подопечным.
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе беседы с RT заявил, что до сих пор не были реализованы все предложения лидеров «нормандской четвёрки».
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру своих подопечных в матче первого тура Лиги наций с командой Турции, которая завершилась победой отечественной дружины со счётом 2:1.
Следственный комитет России проводит проверку сообщений СМИ о россиянке, покинувшей территорию страны вместе в двухлетней дочерью при странных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что проводить дедолларизацию экономики страны непросто.