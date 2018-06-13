Le Figaro Оригинал

Figaro: для Москвы саммит в Сингапуре ещё не триумф, но позитивный знак

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Начало диалога, положенное во время встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, помогло Москве, встревоженной нестабильностью на Корейском полуострове, почувствовать себя спокойнее, считает Пьер Авриль из Le Figaro. По мнению журналиста, в преддверии возможной встречи между лидером КНДР и Владимиром Путиным Россия захочет играть в переговорах более активную роль.
Figaro: для Москвы саммит в Сингапуре ещё не триумф, но позитивный знак
Reuters

После исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре триумф в России, конечно, не праздновали, но «удовлетворённость» Москвы была очевидной, пишет корреспондент Пьер Авриль в Le Figaro. Как прокомментировал впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров, «сам факт встречи позитивен».

Неудивительно — Россия давно выступает за ядерное разоружение на Корейском полуострове, а её территория находится намного ближе к Пхеньяну, чем любой из американских городов. И теперь, когда диалог всё-таки начался, Москва может чувствовать себя спокойнее. Российские власти, не готовые мириться с развёртыванием американской военной техники в регионе, приветствовали заявления Трампа, касающиеся возможного прекращения американо-корейских учений по итогам последующих переговоров.

Отныне, по мнению французского журналиста, Россия будет желать играть всё более весомую роль в обсуждении ядерной программы Пхеньяна. Мало кто считает, что этот процесс будет быстрым и лёгким. «Слова Трампа о том, что процесс денуклеаризации на Корейском полуострове начнётся «очень и очень скоро» — это больше пожелание, чем факт», — приводит издание комментарий председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва.

По словам специалиста по Северной и Южной Кореям, доцента кафедры Американских исследований СПбГУ Ирины Ланцовой, роль посредника в переговорах с Пхеньяном может помочь Москве улучшить её имидж на международной арене. Раньше Россия довольствовалась тем, что только поддерживала доминирующий в регионе Китай во время голосований в Совбезе ООН по северокорейскому вопросу. Однако, как отмечает директор московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин, притом что США и Северная Корея играют в переговорах главную роль, а Китай и Южная Корея — вторичную, Россия и Япония находятся лишь на третьем месте. И в этих условиях результаты возможной встречи между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном не менее непредсказуемы, чем саммит в Сингапуре. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Дональд Трамп Ким Чен Ын Китай переговоры Россия Северная Корея Сергей Лавров США Южная Корея ядерная программа ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров