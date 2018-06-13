Figaro: для Москвы саммит в Сингапуре ещё не триумф, но позитивный знак

Начало диалога, положенное во время встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, помогло Москве, встревоженной нестабильностью на Корейском полуострове, почувствовать себя спокойнее, считает Пьер Авриль из Le Figaro. По мнению журналиста, в преддверии возможной встречи между лидером КНДР и Владимиром Путиным Россия захочет играть в переговорах более активную роль.

После исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре триумф в России, конечно, не праздновали, но «удовлетворённость» Москвы была очевидной, пишет корреспондент Пьер Авриль в Le Figaro. Как прокомментировал впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров, «сам факт встречи позитивен».

Неудивительно — Россия давно выступает за ядерное разоружение на Корейском полуострове, а её территория находится намного ближе к Пхеньяну, чем любой из американских городов. И теперь, когда диалог всё-таки начался, Москва может чувствовать себя спокойнее. Российские власти, не готовые мириться с развёртыванием американской военной техники в регионе, приветствовали заявления Трампа, касающиеся возможного прекращения американо-корейских учений по итогам последующих переговоров.

Отныне, по мнению французского журналиста, Россия будет желать играть всё более весомую роль в обсуждении ядерной программы Пхеньяна. Мало кто считает, что этот процесс будет быстрым и лёгким. «Слова Трампа о том, что процесс денуклеаризации на Корейском полуострове начнётся «очень и очень скоро» — это больше пожелание, чем факт», — приводит издание комментарий председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва.

По словам специалиста по Северной и Южной Кореям, доцента кафедры Американских исследований СПбГУ Ирины Ланцовой, роль посредника в переговорах с Пхеньяном может помочь Москве улучшить её имидж на международной арене. Раньше Россия довольствовалась тем, что только поддерживала доминирующий в регионе Китай во время голосований в Совбезе ООН по северокорейскому вопросу. Однако, как отмечает директор московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин, притом что США и Северная Корея играют в переговорах главную роль, а Китай и Южная Корея — вторичную, Россия и Япония находятся лишь на третьем месте. И в этих условиях результаты возможной встречи между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном не менее непредсказуемы, чем саммит в Сингапуре.