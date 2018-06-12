Welt: в противостоянии с Трампом Ким вышел победителем

Судя по результатам встречи северокорейского и американского лидеров в Сингапуре, очевидным победителем в противостоянии стал Ким Чен Ын, сообщает немецкий телеканал Welt. По мнению эксперта по вопросам политики безопасности Маркуса Кайма, глава Пхеньяна добился признания своего режима, при этом практически ничего не предложив взамен, кроме расплывчатых обязательств по ядерному разоружению.
Президент США Дональд Трамп, по-видимому, очень расслаблен и доволен собой. На этой во многих отношениях примечательной пресс-конференции он ещё раз поделился информацией о прошедшей сегодня встрече с лидером Северной Кореи. На этом мы возвращаемся обратно в студию. И постараемся разобраться в том, что услышали за прошедший час. Маркус Кайм всё ещё с нами. Каковы результаты? Насколько значимо это соглашение?
МАРКУС КАЙМ, эксперт по вопросам политики безопасности:Я бы всё-таки провёл черту между тем, что написано в заявлении о намерениях — и это самый важный документ — и тем, что президент добавил от себя. Справедливости ради отмечу, что заявление о намерениях — это всего лишь заявление о намерениях. В нём есть два важных пункта: ядерное разоружение и гарантии безопасности. Хотелось бы, чтобы на пресс-конференции о нём рассказали подробнее. Многие, кто задавал вопросы, интересовались, в какие временные рамки оно будет реализовано, как будет осуществляться наблюдение за ядерным разоружением. В каком виде будут сформулированы гарантии безопасности?
Об этом мы услышали немногое. Но это заявление о намерениях. Два других момента из пресс-конференции, которые мне запомнились, но прозвучали очень расплывчато, это, во-первых, возможное сокращение американского контингента в Южной Корее. Об этом было упомянуто вскользь. Я не уверен, был ли этот вопрос вообще согласован с властями Южной Кореи. А, во-вторых, вопрос будущего санкций, о чём он тоже говорил очень расплывчато. Он сказал, что давление нужно оказывать и дальше, но если его сохранить и ничего не делать с санкциями, то на данный момент у северокорейцев не будет большой мотивации идти навстречу.
Перед пресс-конференцией у меня лично сложилось впечатление, что в этом противостоянии Дональд Трамп находится в более сильной позиции, чем Ким. После неё мне показалось, что уже нет.
МАРКУС КАЙМ:Это действительно так. Я абсолютно с вами согласен. После того, что мы услышали, после того как опубликовали заявление о намерениях, по моему мнению, выявился очевидный победитель — Ким Чен Ын. Он получил то, что хотел. Во-первых, повышение, с ним общались на равных, он получил легитимизацию своего режима, своей власти. При этом на данный момент он предложил очень мало взамен. Подчеркну, что на данный момент. Мы не знаем, какие договорённости были заключены за кулисами. Возможно, есть какие-то договорённости и обещания, которые не стали озвучивать публично. Но слабое обязательство по ядерному разоружению — это относительно немного. К тому же стоит учесть историю северокорейского режима, который не раз обманывал и лгал именно в этих вопросах.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.