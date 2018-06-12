Welt: в противостоянии с Трампом Ким вышел победителем

Судя по результатам встречи северокорейского и американского лидеров в Сингапуре, очевидным победителем в противостоянии стал Ким Чен Ын, сообщает немецкий телеканал Welt. По мнению эксперта по вопросам политики безопасности Маркуса Кайма, глава Пхеньяна добился признания своего режима, при этом практически ничего не предложив взамен, кроме расплывчатых обязательств по ядерному разоружению.

Президент США Дональд Трамп, по-видимому, очень расслаблен и доволен собой. На этой во многих отношениях примечательной пресс-конференции он ещё раз поделился информацией о прошедшей сегодня встрече с лидером Северной Кореи. На этом мы возвращаемся обратно в студию. И постараемся разобраться в том, что услышали за прошедший час. Маркус Кайм всё ещё с нами. Каковы результаты? Насколько значимо это соглашение?



МАРКУС КАЙМ, эксперт по вопросам политики безопасности: Я бы всё-таки провёл черту между тем, что написано в заявлении о намерениях — и это самый важный документ — и тем, что президент добавил от себя. Справедливости ради отмечу, что заявление о намерениях — это всего лишь заявление о намерениях. В нём есть два важных пункта: ядерное разоружение и гарантии безопасности. Хотелось бы, чтобы на пресс-конференции о нём рассказали подробнее. Многие, кто задавал вопросы, интересовались, в какие временные рамки оно будет реализовано, как будет осуществляться наблюдение за ядерным разоружением. В каком виде будут сформулированы гарантии безопасности?



Об этом мы услышали немногое. Но это заявление о намерениях. Два других момента из пресс-конференции, которые мне запомнились, но прозвучали очень расплывчато, это, во-первых, возможное сокращение американского контингента в Южной Корее. Об этом было упомянуто вскользь. Я не уверен, был ли этот вопрос вообще согласован с властями Южной Кореи. А, во-вторых, вопрос будущего санкций, о чём он тоже говорил очень расплывчато. Он сказал, что давление нужно оказывать и дальше, но если его сохранить и ничего не делать с санкциями, то на данный момент у северокорейцев не будет большой мотивации идти навстречу.



Перед пресс-конференцией у меня лично сложилось впечатление, что в этом противостоянии Дональд Трамп находится в более сильной позиции, чем Ким. После неё мне показалось, что уже нет.



МАРКУС КАЙМ: Это действительно так. Я абсолютно с вами согласен. После того, что мы услышали, после того как опубликовали заявление о намерениях, по моему мнению, выявился очевидный победитель — Ким Чен Ын. Он получил то, что хотел. Во-первых, повышение, с ним общались на равных, он получил легитимизацию своего режима, своей власти. При этом на данный момент он предложил очень мало взамен. Подчеркну, что на данный момент. Мы не знаем, какие договорённости были заключены за кулисами. Возможно, есть какие-то договорённости и обещания, которые не стали озвучивать публично. Но слабое обязательство по ядерному разоружению — это относительно немного. К тому же стоит учесть историю северокорейского режима, который не раз обманывал и лгал именно в этих вопросах.



Дата выхода в эфир 12 июня 2018 года.