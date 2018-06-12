CNN: хоть Трамп и опытней, Ким не ударил в грязь лицом перед камерами

На саммите в Сингапуре Дональд Трамп попытался установить личные отношения с Ким Чен Ыном с помощью лести, считает главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур. По её мнению, продемонстрировав дружеское отношение к американскому лидеру перед камерами, Ким уже может записать на свой счёт победу — особенно если Трамп выполнит обещание и действительно пригласит своего коллегу в Белый дом.

У нас в эфире Кристиан Аманпур. Вы только что слышали, как президент заявил: «Да, я приглашу Кима в Белый дом». Он говорит, что понял, что Ким — это талантливый человек, который очень сильно любит свою страну. Похоже, президент США проявил здесь странную сентиментальность по отношению к кровожадному режиму, который угнетает свободу в своей стране.

КРИСТИАН АМАНПУР, главный международный корреспондент CNN: Прежде всего, он продемонстрировал то, что мы и так знали: президент Соединённых Штатов может быть и задирой, и милой кошечкой. Так что вне зависимости от его политических расчётов или личных отношений, он способен действовать в обеих ипостасях. Очевидно, что Ким Чен Ыну он льстит — таким же образом, как и другие лидеры льстят ему. Задача здесь состоит также в том, чтобы оценить друг друга — это их первая встреча.

Это попытка создать некие личные отношения, так как за последние 70 лет отношения между двумя странами увязли во взаимном недоверии и различных подозрениях — за исключением нескольких всплесков, когда, например, в 94-ом президент Клинтон выработал с ними основы отношений. Затем был президент Буш с его шестисторонними переговорами и культурным обменом в Пхеньяне в 2008 году. Попытки были и во время президентства Обамы, но они оказались не слишком успешными. И вот теперь мы видим эту попытку.

Понимаете, им также необходимо попытаться создать личные отношения, и, как вы видите, именно это и пытался сделать Трамп. Очевидно, что в этой сфере он гораздо опытней — он не раз этим занимался во время своей бизнес-карьеры. Ким Чен Ын в этом менее опытен; по всей видимости, он следовал примеру Трампа: много улыбок, кивков; он охотно шёл бок о бок с президентом, останавливался перед камерами и так далее. Однако Ким Чен Ын уже записал себе на счёт победу, и если он получит приглашение в Белый дом, то это для него будет приятным бонусом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 июня 2018 года.