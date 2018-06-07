BI: отправляясь на саммит с Трампом, Ким Чен Ын боится за свою жизнь — и он прав

Глава Северной Кореи боится покушений даже в собственной стране, а саммит в Сингапуре будет для него особенно рискованным, утверждает Business Insider. По мнению автора статьи, у Ким Чен Ына есть все основания для опасений, а в случае его смерти КНДР может погрузиться в хаос.

Лидер КНДР Ким Чен Ын опасается, что запланированная встреча с Трампом может стоить ему жизни, пишет Business Insider, ссылаясь на неназванные источники, близкие к переговорному процессу.



Как отмечается в статье, перелёт в Сингапур станет самым дальним заграничным путешествием Ким Чен Ына после прихода к власти. «Ким давно боялся быть убитым, даже в собственной стране. Но как глава государства, часто угрожающего США ядерной войной, он будет в ещё меньшей безопасности во время посадки в самолёт и перелёта в нейтральную страну через международное воздушное пространство», — говорится в тексте.



Даже во время встречи с южнокорейским лидером в демилитаризованной зоне Ким Чен Ына сопровождала «внушительная охрана». «Однако военно-воздушных сил у Северной Кореи практически нет, и её лидер полетит на гражданском авиалайнере, — подчёркивает Business Insider, — в то время как в регионе множество зенитных угроз и значительное присутствие американской военной авиации».



«Случай со сбитым MH17 показал, что в авиакатастрофах бывает трудно найти виновных, а вину можно отрицать», — напоминает издание.



«Постоянный страх» Ким Чен Ына «указывает на нестабильность его диктаторского правления», полагает автор статьи. По мнению журналиста, этот страх, хоть и может показаться «параноидальным», на самом деле «не безоснователен». Business Insider напоминает, что, по слухам, Китай планировал покушение с участием дяди Ким Чен Ына, а единокровный брат главы КНДР Ким Чен Нам был отравлен нервно-паралитическим веществом в Малайзии, предположительно по приказу Пхеньяна.



Более того, Ким «более уязвим для покушений», чем американский лидер, поскольку Ким — «патриарх династии», тогда как Трамп — «всего лишь президент», рассуждает Business Insider. «Если Ким умрёт, не имея преемника, его страна может погрузиться в хаос. Если же умрёт президент США, существует давно установленный порядок преемственности, а если к смерти будет причастна Северная Корея, ей это дорого обойдётся».



Как отмечается в статье, Сингапур предпринимает серьёзные меры, чтобы гарантировать безопасность саммита, в том числе перекрывает часть города и ограничивает использование воздушного пространства.