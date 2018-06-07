WSJ: Джулиани заявил, что Ким «на четвереньках» умолял Трампа о встрече

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что после того, как американский президент отменил встречу с Ким Чен Ыном, лидер КНДР «встал на четвереньки и умолял» о её проведении, сообщает The Wall Street Journal. «И именно в такое положение его хочется поставить», — добавил при этом Джулиани.
После того как в прошлом месяце президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, последний просил о проведении саммита «на четвереньках». Такое заявление, как сообщает The Wall Street Journal, сделал адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, выступая на инвестиционной конференции в Израиле.
Он пояснил, что Трамп в прошлом месяце отменил встречу, поскольку высокопоставленные северокорейские лица оскорбили членов администрации Трампа.
«Они также заявили, что устроят ядерную войну с нами, они собирались победить нас в ходе ядерной войны, — отметил он. — Мы сказали, что при таких обстоятельствах саммита у нас не будет».
А после того как Трамп отменил встречу, «Ким Чен Ын встал на четвереньки и умолял о ней», — заявил он.
«И именно в такое положение его хочется поставить», — добавил адвокат американского президента.
Джулиани также посоветовал администрации Трампа использовать схожий подход во время будущих мирных переговоров с официальными лицами Палестины на Ближнем Востоке.
Теперь, когда стороны вновь вернулись к планам провести саммит, Соединённые Штаты, по словам экс-мэра Нью-Йорка, обладают превосходством.
Как уточняет The Wall Street Journal, пока неясно, что конкретно имел в виду Рудольф Джулиани: заявление, сделанное 25 мая официальным лицом МИД КНДР, или же какие-то другие контакты между США и Северной Кореей.
Издание напоминает, что сотрудник северокорейского Министерства иностранных дел Ким Ке Гван 25 мая в ответ на отмену встречи двух лидеров, сказал: «Мы выражаем нашу готовность сесть лицом к лицу с США и решить вопросы в любое время и в любом формате».
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