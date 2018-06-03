Fox News: налаживая отношения с Пхеньяном, Москва мешает миротворчеству США

Главной целью неожиданного визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян был подрыв экономического и политического влияния США на Корейском полуострове, заявил в эфире Fox News бывший резидент ЦРУ в Москве Дэниэл Хоффман. По его мнению, если саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа увенчается успехом, Москва постарается эффективно противостоять западным санкциям.
У нас в эфире Дэниэл Хоффман, бывший резидент ЦРУ в Москве и в других местах, а также обозреватель Fox News. Рад вас видеть. На этой неделе Сергей Лавров преподнёс большой сюрприз. Министр иностранных дел России и правая рука Путина во внешней политике отправился с неожиданным визитом в Пхеньян, где возложил цветы, осмотрел некоторые архитектурные достопримечательности и провёл несколько встреч на высоком уровне. Что вы думаете об этом неожиданном визите Лаврова к Ким Чен Ыну?
ДЭНИЭЛ ХОФФМАН, бывший резидент ЦРУ: Мы уже привыкли к сюжетам о российском вмешательстве в наши выборы, а теперь мы видим, как Россия вмешивается в наши усилия по достижению мира на Корейском полуострове. Лавров не был в Пхеньяне почти десять лет, и что примечательно в его поездке, так это то, что она была абсолютно публичной. Судя по всему, он не провёл никаких встреч за закрытыми дверями. Это поездка была предназначена для народного потребления, и она наверняка послужила сигналом как северокорейскому руководству — он в открытую провёл переговоры с Ким Чен Ыном, — так и США. Главной темой переговоров были санкции. Он говорил о том, как их ослабить в преддверии действий Северной Кореи, которые мы считаем необходимыми для ликвидации их ядерного арсенала.
Что входит в интересы России и что, по вашему мнению, Лавров сказал Ким Чен Ыну в ходе этих встреч?
ДЭНИЭЛ ХОФФМАН: Думаю, прежде всего, следует вспомнить, что Северная Корея — это старый советский сателлит. Первый лидер Северной Кореи Ким Ир Сен был майором* Красной армии и сражался против японцев во время Второй мировой войны. Советы поставили его на пост верховного лидера Северной Кореи — об этом не пишут в северокорейских учебниках по истории и не говорят школьникам, но это правда.
Без всяких сомнений, русские хотят играть роль в региональной дипломатии. Прежде всего, они стремятся к противодействию США в стратегическом плане, так как их очень беспокоит влияние США в регионе — как военное, так и политическое. Они хотят уменьшить там наше военное присутствие и снизить наше влияние. Так что они поддерживают Ким Чен Ына в том числе и по этой причине: это наследие советских времён.
Но они поддерживают его ещё и потому, что им откровенно не нравятся справедливо введённые против них санкции за вторжение на Украину и вмешательство в выборы в Европе и США. В противостоянии этим санкциям они также видят для себя много выгод в политическом, но также и потенциально в экономическом плане. Они считают, что если наши отношения с Северной Кореей и Ким Чен Ыном увенчаются успехом, то они должны успеть воспользоваться ростом торгового оборота. Они уже нарушают санкции, экспортируя нефть и позволяя северокорейским гастарбайтерам жить и работать в России. Однако я считаю, что они стремятся к более широкому экономическому сотрудничеству с Северной Кореей.
Дата выхода в эфир 02 июня 2018 года.
*Так сказано в оригинале. В действительности Ким был капитаном РККА (прим. ИноТВ).
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