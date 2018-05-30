NBC: бургеры вместо разоружения — ЦРУ предположило, на какие уступки захочет пойти Ким

Несмотря на то что Дональд Трамп объявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном, теперь президент не исключает, что она может состояться. Правда, согласно последнему докладу ЦРУ, США не стоит ждать от Пхеньяна согласия на полное разоружение — зато Ким готов рассмотреть возможность открытия в своей столице ресторана какой-нибудь западной сети столь любимого Трампом фастфуда, пишет NBC News.

Согласно последним заключениям американской разведки, в ближайшее время Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия, сообщает NBC News. При этом президент Дональд Трамп настаивает на обратном и всё ещё желает встречи с Ким Чен Ыном.

«Все понимают, что он (Ким Чен Ын. — ИноТВ) не собирается отказываться от ядерного оружия», — заявил каналу один из сотрудников американских разведслужб, которому довелось ознакомиться с докладом ЦРУ, появившимся в этом месяце за несколько дней до того, как Трамп отменил изначально запланированный саммит. При этом, как утверждалось в документе, вместо ядерного разоружения в качестве одной из возможных уступок, на которые якобы готова пойти Северная Корея, значилось открытие франшизы какой-нибудь из западных сетей гамбургерных в Пхеньяне — в качестве «жеста доброй воли».

По мнению аналитиков из американской разведки, северокорейский лидер заинтересован в том, чтобы сделать шаг навстречу Дональду Трампу. Всем уже давно известно о любви американского президента к фастфуду, а во время избирательной кампании 2016 года будущий лидер и вовсе заявлял, что не прочь за бургером обсудить с Ким Чен Ыном проблему ядерного разоружения. Кстати, относительно самого ядерного оружия доклад предполагает, что наиболее реалистичной целью будет постараться убедить северокорейского лидера отказаться хотя бы от последних достижений программы, отмечает NBC News, ссылаясь на свои источники в разведке.

Однако такое развитие событий вряд ли понравится как самому Дональду Трампу, так и союзникам Вашингтона, комментирует канал. Как подчеркнул в интервью американским СМИ бывший посол США в Южной Корее Крис Хилл, если Пхеньян не согласится на совместное заявление, провозглашающее ядерное разоружение, вряд ли дело пойдёт дальше.

Как напоминает ресурс, 24 мая Дональд Трамп отменил встречу с Кимом, изначально запланированную на 12 июня. Однако теперь американский президент говорит о том, что, вероятно, саммит всё-таки состоится. По крайней мере, представители обеих стран обсуждают возможную встречу.

Кроме того, в докладе ЦРУ, о котором NBC News поведали его анонимные источники, представлен ряд возможных выгодных предложений, включая помощь в создании инфраструктуры и в сельскохозяйственном секторе, которые Вашингтон и Сеул могут сделать Пхеньяну, если тот пойдёт на сделку. Правда, как подчёркивает канал, все оценки ЦРУ по Северной Корее, включая и последний документ, обозначены меткой «средней или низкой доли уверенности», что в понимании разведслужб свидетельствует о недостаточном количестве достоверной информации, на которую можно было бы опираться при анализе. Северная Корея, будучи одним из самых закрытых государств мира, входит в число стран, о которых трудно получить разведданные. Так что последний доклад ЦРУ, хотя и не блещет точностью, включает в себя оценки и предположения лучших специалистов.

Составители документа не уточняют, какую именно сеть ресторанов быстрого обслуживания могут пригласить в Северную Корею, однако, по их словам, Ким считает, что такая инициатива продемонстрирует открытость его страны для инвестиций — главным образом, в инфраструктуру. Со своей стороны США могут предложить некоторые экономические бонусы, к примеру, ослабление санкций.

Тем не менее на фоне желания Дональда Трампа добиться полного ядерного разоружения Пхеньяна большой проблемой может стать нежелание Кима отказываться от всего своего арсенала. По всей видимости, сам американский лидер дилемму осознаёт, поэтому недавно он заявлял о том, что Северной Корее необязательно сразу избавляться от всего своего оружия и этот процесс может происходить поэтапно. Также, как поговаривают, США отказались от мысли выдвигать на предстоящих переговорах какие-то требования по правам человека.

На начальном этапе Вашингтон хочет, чтобы Пхеньян раскрыл подробности своей ядерной программы и, возможно, закрыл некоторые исследовательские центры. Затем, вероятно, США будут выступать за международные проверки и постепенное сокращение северокорейского ядерного арсенала. Ещё одним важным вопросом остаётся наличие у Северной Кореи химического и биологического оружия — Америке ещё предстоит решить, как и когда они будут организовывать это разоружение.