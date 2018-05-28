Times: Трамп надеется «сблизиться» с Кимом, как Рейган с Горбачёвым

На внешнюю политику Дональда Трампа влияют два фактора — его деловой опыт и стремление походить на Рональда Рейгана, пишет обозреватель The Times Бен Хойл. На его взгляд, при ведении дел с КНДР глава Белого дома намерен добиться столь же доверительных отношений с Ким Чен Ыном, какие были у Рейгана с Горбачёвым.

«Если 12 июня встреча лидеров Северной Кореи и Соединённых Штатов всё же состоится, то Дональд Трамп сочтёт, что его неординарный стиль ведения внешней политики себя оправдал», — пишет обозреватель The Times Бен Хойл.

По его словам, на прошлой неделе дипломатические эксперты и политики выражали недоумение, злорадство и беспокойство из-за решения американского президента отменить саммит с Ким Чен Ыном в Сингапуре. В своём письме глава Белого дома посетовал об «упущенной возможности», обвинил главу КНДР в «невероятной злости и открытой враждебности», а также не упустил возможности напомнить об «огромном и мощном» ядерном арсенале Вашингтона.

Между тем у этого шага есть объяснение. Он напрямую отражает максиму из книги Трампа «Искусство заключать сделки»: умелый переговорщик должен знать, когда покинуть стол переговоров, подчёркивает автор статьи.

Задолго до своего президентства Трамп считал, что его опыт ведения переговоров в бизнесе

наделил его способностью лучше защищать интересы Америки в мире, чем «групповое мышление внешнеполитического истеблишмента». В 80-е он неоднократно утверждал, что может заключить ядерную сделку с Москвой.

Более того, в 1987 году в трёх изданиях он опубликовал статью, в которой упрекал администрацию Рональда Рейгана за бесхребетность. Но впоследствии Рейган стал примером для Трампа, который известен своей склонностью к импровизациям.

«Хотя до сих пор не утихают споры, почему именно завершилась холодная война, ключевую роль в её окончании сыграло сближение Рейгана с Михаилом Горбачёвым. По всей видимости, Трамп полагает, что он сможет установить аналогичную связь с Кимом», — рассуждает автор статьи.

В 1984-м The New York Times посмеивалась над идеей, что у «оптимистично настроенного, обманывающего себя молодого человека» Трампа когда-либо получится вести переговоры от лица США или добиться разоружения. Сегодня на 71-м году жизни у него может появиться такая возможность, заключает Бен Хойл.