CNBC: Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает CNBC со ссылкой на письмо американского лидера. По словам Трампа, он не считает уместным проведение саммита из-за «открытой враждебности» Пхеньяна. Тем не менее американский лидер не исключил возможность переговоров с Кимом в будущем.
Президент США Дональд Трамп отменил исторический саммит в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча должна была состояться 12 июня, пишет CNBC.
Эти переговоры должны были стать первой личной встречей между действующим американским президентом и северокорейским лидером.
«К сожалению, основываясь на гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», — написал Трамп в письме Киму.
Белый дом опубликовал это письмо на фоне ликвидации Пхеньяном ядерного полигона, но также и заявления северокорейского правительства, которое резко отреагировало на требования США в области ядерного разоружения.
Cомнения в том, состоится ли саммит вообще, появились, когда Северная Корея резко вышла из переговоров с Сеулом. Причиной такого решения Пхеньяна стали учения на Корейском полуострове при участии США.
Хотя письмо выдержано в примирительных тонах — в частности, Трамп похвалил Северную Корею за освобождение трёх американских заключённых, — американский лидер также, судя по всему, выступил с угрозой в адрес Кима.
«Вы говорите о вашем ядерном потенциале, однако наш потенциал в этой области настолько огромен и обладает такой мощью, что я молю Господа, чтобы его никогда не пришлось применять», — говорится в письме Трампа.
Тем не менее американский президент не исключает возможность встречи с Кимом в будущем. «Если вы поменяете своё решение об этом важнейшем саммите, без промедления позвоните или напишите мне, — заключил Трамп. — Эта упущенная возможность — поистине печальный исторический момент».
A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1
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