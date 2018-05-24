CNBC Оригинал

CNBC: Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает CNBC со ссылкой на письмо американского лидера. По словам Трампа, он не считает уместным проведение саммита из-за «открытой враждебности» Пхеньяна. Тем не менее американский лидер не исключил возможность переговоров с Кимом в будущем.
CNBC: Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном
Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил исторический саммит в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча должна была состояться 12 июня, пишет CNBC.

Эти переговоры должны были стать первой личной встречей между действующим американским президентом и северокорейским лидером.

«К сожалению, основываясь на гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», — написал Трамп в письме Киму.

Белый дом опубликовал это письмо на фоне ликвидации Пхеньяном ядерного полигона, но также и заявления северокорейского правительства, которое резко отреагировало на требования США в области ядерного разоружения.

Cомнения в том, состоится ли саммит вообще, появились, когда Северная Корея резко вышла из переговоров с Сеулом. Причиной такого решения Пхеньяна стали учения на Корейском полуострове при участии США.

Хотя письмо выдержано в примирительных тонах — в частности, Трамп похвалил Северную Корею за освобождение трёх американских заключённых, — американский лидер также, судя по всему, выступил с угрозой в адрес Кима.

«Вы говорите о вашем ядерном потенциале, однако наш потенциал в этой области настолько огромен и обладает такой мощью, что я молю Господа, чтобы его никогда не пришлось применять», — говорится в письме Трампа.

Тем не менее американский президент не исключает возможность встречи с Кимом в будущем. «Если вы поменяете своё решение об этом важнейшем саммите, без промедления позвоните или напишите мне, — заключил Трамп. — Эта упущенная возможность — поистине печальный исторический момент».

 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNBC США Северная Америка
теги
Дональд Трамп Ким Чен Ын Северная Корея Сингапур США ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров