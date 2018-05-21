Daily Telegraph: уничтожение северокорейского ядерного полигона может оказаться «постановкой»

Запланированное на этой неделе уничтожение ядерного полигона в Северной Корее может быть «постановкой» с целью выиграть время, сообщает The Telegraph, ссылаясь на мнения международных экспертов по ядерному оружия. Как отмечается в статье, даже если полигон на самом деле будет разрушен, это не гарантирует реального разоружения Пхеньяна, в распоряжении которого всё равно останется значительный ядерный арсенал.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на китайского специалиста, участвовавшего в разработке пекинской ядерной программы, запланированное на этой неделе публичное уничтожение ядерного полигона в Северной Корее может быть «постановкой» с целью выиграть время.

Как напоминает издание, церемония уничтожения полигона должна пройти в присутствии «небольшой группы тщательно отобранных журналистов», которые станут свидетелями серии взрывов, в результате которых объект будет разрушен. Таким образом, Пхеньян должен подтвердить свои намерения, касательно полного ядерного разоружения Корейского полуострова.

По мнению китайского специалиста Вей Шицзе, однако, существуют опасения, что сила ударной волны от взрывов на объекте, где было произведено шесть ядерных испытаний, может повредить поверхность земли и вызвать утечку радиации. Кроме того, по мнению эксперта, закрытие полигона не несёт в себе какой-либо ценности с точки зрения перспектив разоружения. «Этот объект довольно старый и бесполезный, — утверждает эксперт, ссылаясь на сообщения китайских властей. — Они уже спрятали жизненно важное сырьё и технологии, необходимые для создания атомных бомб».

Как демонстрируют опубликованные на этой неделе спутниковые снимки, многие объекты на полигоне уже демонтируются. В первую очередь речь идёт о сервисных объектах, находящихся на поверхности, таких как цеха и железнодорожные пути. По мнению наблюдателей, это может свидетельствовать о том, что Северная Корея «уже пытается спрятать оборудование и свидетельства её ядерной мощи».

Как отмечает издание, уничтожение полигона происходит в напряжённый момент, когда мирные переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном находятся под угрозой. Так, в среду Пхеньян объявил о возможном «пересмотре» планов встречи лидера Северной Кореи с главой Белого дома, если Вашингтон продолжит настаивать на одностороннем разоружении. Несколькими часами ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван заявил об отмене встречи с высокопоставленным представителем Южной Кореи в знак протеста против южнокорейских военных учений. Кроме того, северокорейские власти были возмущены заявлениями советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Пхеньян должен следовать «ливийской модели» ядерного разоружения.

Хотя президент США поспешил дистанцироваться от слов советника, «комментарии обеих сторон демонстрируют глубокое недоверие, а также подчёркивают, то Северной Корее придётся столкнуться с пристальным вниманием в ходе предстоящего ей затяжного процесса ядерного разоружения», полагает газета.

Несмотря на заявления о готовности Пхеньяна допустить на церемонию закрытия полигона иностранных экспертов и журналистов, на деле в мероприятии примут участие всего «горстка» заморских репортёров, и ни одного международного эксперта , отмечает издание.

Как заметила сотрудница вашингтонского Центра Стратегических и международных исследований Лиза Коллинс, «если бы они действительно были готовы разоружиться, и это было бы первым шагом, почему бы не пригласить экспертов по оружию?» Приглашение журналистов, по мнению госпожи Коллинс, свидетельствует о том, что задача северокорейских властей — в первую очередь «обеспечить видимость», а не представить доказательства отказа от разработки ядерного оружия.

При этом, как отмечает Коллинс, даже при условии уничтожения полигона, Пхеньян всё ещё будет располагать существенным ядерным арсеналом, включающим в себя портативные ракетные пусковые установки, а также запасы урана и плутония.

С этим мнением согласен и эксперт в области распространения ядерного оружия Том Плант из Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне. По его словам, хотя разрушение полигона нельзя считать совершенно бесполезным, большого смысла в нём нет, поскольку подобный объект может с лёгкостью быть построен в любой другой части страны — если уже не существует.

Многие сравнивают планируемое разрушение полигона с уничтожением градирни ядерного реактора в Йонбене в 2008 году. Широко освещавшийся в СМИ взрыв градирни, который в своё время обошёлся США в $2,5 млн., оказался символическим жестом, не оказавшим серьёзного влияния на долгосрочные ядерные амбиции Пхеньяна.

«Весьма вероятно, что Северная Корея сохранит основные элементы своей ядерной программы и в то же время попытается выменять её менее существенные или легко заменимые части на уступки со стороны США и их союзников в области экономики или безопасности», — считает Плант. Учитывая угрозы отменить летний саммит с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа, похоже, что Северная Корея вновь следует «типичной» для неё стратегии, уже не раз использовавшейся в предыдущих переговорах с Соединёнными Штатами, отмечает эксперт.