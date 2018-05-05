Конгрессмен: чтобы договориться с КНДР, США должны отказаться от роли «мирового полицейского»
ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен США: Чтобы эти переговоры, намеченные на ближайшие недели, были для Трампа успешными, нужны три вещи. В первую очередь, важно, чтобы Северная Корея доверяла президенту Трампу, чтобы была уверенность в том, что, если Северная Корея заключит это соглашение с Соединёнными Штатами и закроет свою программу по созданию ядерного оружия, Соединённые Штаты не нападут и не свергнут северокорейский режим. Вот зачем им нужна была ядерная программа — для предотвращения смены режима.
Чтобы было доверие, нужны кое-какие шаги. Во-первых, мы должны прекратить эту войну, которую мы вели в Сирии с 2011 года, прямо и косвенно, с целью смены режима. Нужно перестать вести себя как мировой полицейский — покончить с политикой свержения диктаторов, которые нам не нравятся.
Во-вторых, президент Трамп и его администрация должны публично признать, что, свергнув Саддама Хусейна, Буш допустил огромную ошибку. Они должны публично признать, что президент Обама и Хиллари Клинтон допустили огромную ошибку, свергнув Каддафи в Ливии.
В случае с Ливией нам необходимо публично признать… Трампу необходимо публично признать, что Каддафи заключил соглашение об отказе от программы по созданию ядерного оружия в обмен на то, чтобы США на него не нападали. Но несколько лет спустя именно это и произошло: мы сбросили бомбы на Ливию и Каддафи был свергнут.
И последнее, но, может быть, самое важное. Это ядерное соглашение с Ираном, из которого Трамп сейчас угрожает выйти. США, Иран и другие страны заключили соглашение, чтобы положить конец иранской программе по созданию ядерного оружия. До сих пор Иран технически соблюдал условия сделки. И если Трамп просто скажет: «Эй! Мы выбросим эту сделку на помойку!» — это поставит под угрозу наши возможности договориться с Северной Кореей. Северная Корея скажет: «Эй! Как мы можем верить, что Соединённые Штаты исполнят свои обязательства по сделке, если мы раз за разом видели, как они нарушают свои обещания?».
Дата выхода в эфир 04 мая 2018 года.
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