Конгрессмен: чтобы договориться с КНДР, США должны отказаться от роли «мирового полицейского»

Ядерная программа была нужна Пхеньяну для предотвращения насильственной смены режима, поэтому Дональду Трампу необходимо убедить Ким Чен Ына, что США больше не намерены свергать всех, кто им не нравится. Об этом заявила в эфире Fox News конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард. По её словам, Вашингтон должен прекратить войну в Сирии, публично признать ошибки прошлых администраций и не расторгать ядерное соглашение с Ираном.

ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен США: Чтобы эти переговоры, намеченные на ближайшие недели, были для Трампа успешными, нужны три вещи. В первую очередь, важно, чтобы Северная Корея доверяла президенту Трампу, чтобы была уверенность в том, что, если Северная Корея заключит это соглашение с Соединёнными Штатами и закроет свою программу по созданию ядерного оружия, Соединённые Штаты не нападут и не свергнут северокорейский режим. Вот зачем им нужна была ядерная программа — для предотвращения смены режима.



Чтобы было доверие, нужны кое-какие шаги. Во-первых, мы должны прекратить эту войну, которую мы вели в Сирии с 2011 года, прямо и косвенно, с целью смены режима. Нужно перестать вести себя как мировой полицейский — покончить с политикой свержения диктаторов, которые нам не нравятся.



Во-вторых, президент Трамп и его администрация должны публично признать, что, свергнув Саддама Хусейна, Буш допустил огромную ошибку. Они должны публично признать, что президент Обама и Хиллари Клинтон допустили огромную ошибку, свергнув Каддафи в Ливии.



В случае с Ливией нам необходимо публично признать… Трампу необходимо публично признать, что Каддафи заключил соглашение об отказе от программы по созданию ядерного оружия в обмен на то, чтобы США на него не нападали. Но несколько лет спустя именно это и произошло: мы сбросили бомбы на Ливию и Каддафи был свергнут.



И последнее, но, может быть, самое важное. Это ядерное соглашение с Ираном, из которого Трамп сейчас угрожает выйти. США, Иран и другие страны заключили соглашение, чтобы положить конец иранской программе по созданию ядерного оружия. До сих пор Иран технически соблюдал условия сделки. И если Трамп просто скажет: «Эй! Мы выбросим эту сделку на помойку!» — это поставит под угрозу наши возможности договориться с Северной Кореей. Северная Корея скажет: «Эй! Как мы можем верить, что Соединённые Штаты исполнят свои обязательства по сделке, если мы раз за разом видели, как они нарушают свои обещания?».



Дата выхода в эфир 04 мая 2018 года.