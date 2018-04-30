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CNN: из «жестокого диктатора» Ким превратился в миротворца — и всему миру это на пользу

Материал представлен в переводе ИноТВ
Превращение Ким Чен Ына из «жестокого диктатора» в миротворца произошло по целому ряду причин, заявил в эфире CNN политический комментатор Бен Фергюсон. По мнению эксперта, роль в оттепели на Корейском полуострове, которая пойдёт на пользу всему миру, сыграли как налаживание диалога на высоком уровне между сторонами, так и жёсткая позиция администрации Трампа.

Давайте начнём с Северной Кореи. Такое ощущение, что Ким Чен Ын пересекал линию демаркации как жестокий диктатор, грозящий миру Армагеддоном, однако, оказавшись на Юге, он превратился миротворца, — в стиле Опры (Уинфри. — ИноТВ),—  и очаровал президента Южной Кореи. Что вы думаете об этом преображении — если оно настоящее, — и о том, как оно произошло. Бен, начнём с вас.

БЕН ФЕРГЮСОН, политический комментатор CNN: Думаю, дело было во многом в международном давлении, а также в том, что санкции, очевидно, начали приносить свои плоды. Кроме того, дело было и в диалоге. Администрация позволила своему высокопоставленному представителю отправиться (в Северную Корею. — ИноТВ) на прямые переговоры и встретиться лицом к лицу с лидером этой страны, что привело к взаимному очеловечиванию сторон — и это было хорошее решение. К тому же, к диалогу с ним присоединились и другие страны. Помимо этого, серьёзную роль сыграли и Олимпийские игры, на которых стала видна возможность для северокорейского народа, пойди они на сотрудничество с международным сообществом.

Мне кажется, что влияние оказал и весьма недвусмысленный политический курс Белого дома, который продемонстрировал силу и заявил, что не позволит Северной Корее сохранить ядерную программу и программу разработки межконтинентальных ракет в нынешнем виде, а также, что ей не стоит думать, что в определённый момент США не дадут отпор и не защитят не только своих союзников, но и собственную страну.

Думаю, многих американцев отрезвила ложная тревога на Гавайях, которая произошла в этом году. Она напугала многих людей и показала им, что это оружие действительно может быть применено против США.

Мне кажется, что к такому исходу привели все эти факторы вместе взятые, а также желание вести диалог. Поэтому нужно отдать должное президенту, причём не с точки зрения политики. Такое развитие ситуации идёт на пользу всему миру.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2018 года.

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источник
CNN США Северная Америка
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Ким Чен Ын Северная Корея США Южная Корея ядерное оружие
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