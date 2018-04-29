CNN: Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон Пунгери

Полигон Пунгери, где проходили испытания северокорейского ядерного оружия, будет закрыт в следующем месяце, сообщает официальный представитель президента Южной Кореи со ссылкой на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына. Как отмечает CNN, совсем недавно Пхеньян грозился уничтожить Сеул и Вашингтон, а теперь резко сменил тон.

Начнём с новых событий на Корейском полуострове. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предлагает новые сроки денуклеаризации. По его словам, главный ядерный полигон Северной Кореи закроется в следующем месяце, а чтобы эта мера была прозрачной, в страну будут приглашены иностранные эксперты и журналисты.



Господин Ким также заявил, что он не тот человек, который применит ядерное оружие против Южной Кореи или США. Обо всём этом известно со слов южнокорейского чиновника. Как сообщается, заявления господина Кима прозвучали в пятницу, на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.



В прямом эфире из Сеула, Южная Корея, корреспондент CNN Пола Хэнкокс. Пола, сделав эти новые заявления, северокорейский лидер в какой-то степени отступил от своей прошлой воинственной риторики. И то, что он назвал сроки закрытия своего ядерного полигона, определённо, резко контрастирует с тем, что мы слышали раньше.



ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: Так и есть, Джордж. Да, всего год назад он угрожал превратить Сеул в море пламени. И такую риторику мы слышали от Северной Кореи уже не в первый раз. Это была стандартная риторика — она изменилась лишь в последние месяцы. То есть, полагаю, кое-кто приподнял брови, когда он (Ким Чен Ын. — ИноТВ) заявил: «Не такой я человек, чтобы нанести ядерный удар по материковой части США».



Справедливости ради скажу, что, пожалуй, очень немногие всерьёз верили, что Ким Чен Ын сделал бы это в каких бы то ни было обстоятельствах. Но, очевидно, ему нужна была сама такая возможность, чтобы прийти к подобным переговорам и к тому, что мы видели в пятницу.



Но это действительно прямо противоположно поведению Ким Чен Ына за последние несколько лет. Северная Корея даже демонстрировала видеоролики с уничтожением Вашингтона ядерным взрывом. Так что, определённо, это отход от того, к чему мы привыкли.



Мы знаем, что сейчас у нас, по крайней мере, есть заданные сроки закрытия полигона Пунгери. Мы знаем, что это будет в мае. Об этом известно со слов официального представителя Голубого дома (официальной резиденции президента Южной Кореи. — ИноТВ), который процитировал высказывания Кима, адресованные Муну. Так что, опять-таки, мы пока не слышали этого от самого Ким Чен Ына.



Но он упомянул о существовании двух дополнительных туннелей, более глубоких туннелей, в очень хорошем состоянии. То есть Ким Чен Ын, по словам этого чиновника, отверг слухи об износе и непригодности Пунгери, которые распространяли китайские геологи.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 29 апреля 2018 года.