CNN: Пекин за мир Пхеньяна и Сеула — но без американских войск

И снова здравствуйте. Срочные новости этого часа. Северная и Южная Корея заявили, что в течение этого года они официально положат конец Корейской войне. После того как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил северокорейского вождя Ким Чен Ына пересечь демаркационную линию и вступить в демилитаризованную зону, оба лидера заверили, что на Корейском полуострове будет настоящий мир.

Это только что появившееся заявление было сделано после первых более чем за десять лет переговоров лицом к лицу между лидерами двух Корей. И мы наблюдаем настоящее сценическое мастерство: проявления доброй воли, улыбки, множество рукопожатий, а также церемонию посадки дерева и молитву за мир для обеих стран, ведь они действительно движутся к общей цели — объединению. Но пока всё сводится к одной проблеме — ядерному разоружению. И множеству разнообразных интерпретаций, которые оно должно за собой нести.

Давайте посмотрим, как реагирует на саммит один из крупнейших союзников Северной Кореи Китай. Мэтт Риверз сейчас находится в Пекине, он выходит с нами на связь в прямом эфире и расскажет о точке зрения КНР. Мэтт, сегодня в демилитаризованной зоне состоялась историческая встреча, но представителей Пекина там нет. Насколько обеспокоены этим фактом китайские официальные лица?

МЭТТ РИВЕРЗ, корреспондент CNN: Разумеется, открыто никто не говорит о какой-либо обеспокоенности. Они утверждают, что очень рады этой встрече. Говорят, что это правильный путь и что всегда выступали именно за это: единственный способ преодолеть кризис на Корейском полуострове — с помощью таких вот мирных переговоров, Кристи.

С другой стороны, мы пообщались здесь со множеством аналитиков. И каждый из тех, с кем мы говорили, скажет вам, что Китай беспокоит следующий вопрос: кто сядет за стол переговоров. Он хочет участвовать в дальнейшем переговорном процессе. Он хочет быть частью всех переговоров между Севером и Югом. Он также хочет быть вовлечён во все переговоры, которые будут проходить после намеченной на ближайшие пару недель встречи Ким Чен Ына и президента Трампа. Именно это тревожит Китай.

Между тем в этом заявлении, в этой только что опубликованной декларации, которая очень порадует Китай и в которой говорится о потенциальном мирном договоре в рамках Корейской войны, имеется следующий момент: Южная и Северная Кореи договорились активно добиваться трёхсторонних встреч с участием двух Корей и США, либо четырёхсторонних встреч с участием двух Корей, США и Китая.

Очевидно, что Китай предпочитает второй вариант. КНР уже давным-давно официально выступает за мирный договор, но только на своих условиях. Для них одним из серьёзнейших поводов для беспокойства… и я об этом уже ранее говорил, ведь по этому потенциальному договору предстоит ещё много работы. Для Китая одним из серьёзнейших поводов для беспокойства являются американские военные, остающиеся в Южной Корее. Это им (китайцам. — ИноТВ) совсем не по душе, и они предположительно воспользуются этим мирным договором, чтобы попытаться убрать эти войска с Корейского полуострова. Так что Китай намерен попытаться принять участие в дальнейших переговорах. И, будучи единственным крупным торговым союзником Северной Кореи, он собирается играть роль в данном процессе.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2018 года.