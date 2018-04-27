Euronews: главы Южной и Северной Кореи встретились на историческом саммите

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом начался первый за более чем десять лет межкорейский саммит. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын обсудят вопросы улучшения отношений, поддержания мира и перспектив воссоединения. При этом Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года, передаёт Euronews.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом первые за более чем десять лет переговоры. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Утром в пятницу он пересёк границу в Пханмунджом.

Над линией, разделяющей Юг и Север, Ким и Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки. После этого президент Южной Кореи по приглашению лидера КНДР вступил на северокорейскую сторону, там лидеры двух государств сфотографировались. Это историческое событие транслировалось в прямом эфире.

В сопровождении почётного караула они проследовали к Дому мира в южной части демилитаризованной зоны для проведения межкорейского саммита. Перед началом переговоров Ким Чен Ын оставил запись в книге пожеланий: «С этого момента начинается новая история — новая эпоха мира».

Главы двух корейских государств намерены обсудить вопросы улучшения отношений, мира и перспектив воссоединения.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2018 года.