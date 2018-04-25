WP: Путин игнорирует санкции против Пхеньяна, чтобы сохранить поддержку российских силовиков

Чтобы остаться у власти, президенту Путину нужно поддерживать лояльность «антизападных группировок в Федеральной службе безопасности России и в структурах военно-промышленного комплекса», пишет The Washington Post. Поэтому Москва «открыто игнорирует» санкции против Северной Кореи, и Запад должен готовиться к тому, что в обозримом будущем российские власти воспрепятствуют полной изоляции Пхеньяна, подчёркивается в статье.

В середине апреля несколько сенаторов-республиканцев направили президенту США Дональду Трампу письмо с призывом принять меры в связи с тем, что Россия открыто нарушает международные санкции, введённые против Северной Кореи, сообщает The Washington Post. В этом письме также содержались утверждения о том, что Россия «помогает Северной Корее поставлять в Сирию изделия, которые могут быть использованы в производстве химического оружия». И это нарушение — далеко не единичный случай, подчёркивается в статье: «Москва также продолжает нелегально экспортировать нефть в Северную Корею и нанимать северокорейских гастарбайтеров для строительства объектов в Сибири». По мнению автора, это является частью «более масштабной» цели Путина, заключающейся в том, чтобы ослаблять ограничения, введённые по инициативе США.

Некоторые эксперты по безопасности считают, что одна из причин кроется в желании России «сохранить свой исторический союз» с Северной Кореей. Однако это далеко не всё, говорится в статье. Исследования показывают, что «нарушение санкций» в отношении Пхеньяна укладывается в рамки общей стратегии Москвы, стремящейся оспаривать и ослаблять режимы санкций, введённых по инициативе Вашингтона. И на это есть сразу две причины, полагает автор. Во-первых, Россия и США придерживаются совершенно разных взглядов на то, что представляет собой «эффективная политика санкций». И во-вторых, противодействуя санкционной политике США в отношении Северной Кореи, президент Путин стремится заполучить определённые «политические выгоды» для себя, пишет The Washington Post.

Если в ООН Россия последовательно голосует за санкции в отношении Пхеньяна, предлагаемые США, то «неофициальная политика» Москвы в отношении этих санкций заметно отличается от политики Вашингтона, поясняет автор: «Соединённые Штаты часто рассматривают санкции как инструмент дипломатии принуждения и механизм ослабления политических основ режимов-изгоев. Россия же считает, что санкции должны использоваться только в качестве карательных мер в ответ на конкретные нарушения международного права и не должны приводить к полной экономической изоляции страны, в отношении которой эти санкции введены». Как пояснял ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, «чрезмерно жёсткие» карательные меры могут дестабилизировать Северную Корею, чересчур ослабив её экономику, что способно вынудить Пхеньян предпринять воинственные действия, говорится в статье.

Поэтому Россия, в отличие от США, уверена, что «сдержанность» по отношению к Северной Корее эффективнее убедит Пхеньян не портить отношения со своими соседями. Именно поэтому Москва в рамках своего общего противодействия эмбарго в отношении гражданских отраслей Северной Кореи помогла Пхеньяну обойти санкции, связанные с нефтью, отмечает The Washington Post. В частности, в начале прошлого года Россия выступила против предложенного Соединёнными Штатами нефтяного эмбарго в отношении Северной Кореи — а затем, успешно взаимодействуя с Китаем в ООН, добилась того, чтобы эти меры заменили «более умеренными» санкциями против нефтяной промышленности. Когда Вашингтону всё же удалось пролоббировать принятие в декабре резолюции ООН о дальнейших ограничениях на доступ КНДР к иностранной нефти, то Москва позаботилась о том, чтобы Северная Корея не была изолирована от глобальных энергетических рынков, сообщается в статье: «Она обеспечила поставки в Пхеньян достаточного количества нефти, в результате чего цены на нефть в КНДР снизились на 60%».

По этой же причине Россия подвергает критике односторонние санкции, используемые правительством США против Северной Кореи, поясняет автор. Например, Москва осудила и назвала «незаконными» ограничения, введённые Вашингтоном в отношении Пхеньяна 7 марта «за использование газа нервно-паралитического действия VX для убийства брата Ким Чен Ына», пишет The Washington Post. Россия также продолжает пытаться помешать другим странам, и особенно Южной Корее, принимать подобные односторонние санкции. Например, 4 сентября 2017 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к России за помощью в урегулировании ядерного кризиса в Северной Корее — и на следующий же день президент Путин заявил, что дальнейшие санкции будут «неэффективными», отмечается в статье. В конечном итоге Сеул отказался вводить новые ограничительные меры против Северной Кореи во время Олимпиады в Пхёнчхане, проявив «сдержанность», которую высоко оценили российские эксперты по безопасности.

При этом Путин не только напрямую «оспаривает» предложения США о введении различного рода ограничительных мер, но и «не обращает внимания на то, что российские предприятия нарушают существующие санкции» в отношении торговли с Северной Кореей, или даже «потворствует» им это делать, говорится в статье. Российские власти также помогают использовать порт Находка в Восточной Сибири в качестве пункта отгрузки в Северную Корею в рамках заявленной Москвой программы по «расширению торговых отношений» России, которые планируется увеличить с 2010-го по 2020 год в десять раз.

По мнению автора, противодействуя США в вопросах санкционной политики, президент России пытается тем самым «укреплять свою поддержку» внутри страны: «Путин способствует нарушениям этих санкций, поскольку хочет добиться лояльности антизападных националистов в российских спецслужбах и внешнеполитических ведомствах — структурах, которые могут подорвать его власть». Такая политика действует ещё со времён распада Советского Союза в 1991 году, говорится в статье. После войны в Персидском заливе 1991 года «антизападные националисты» в России резко выступили против практически полного эмбарго со стороны международного сообщества против Ирака во главе с Саддамом Хусейном, а также «оказали давление на российских политиков», чтобы те нарушали эмбарго, введённые США против других «прокремлёвских стран», таких как Югославия и Иран, пишет The Washington Post.

Если же некоторые «прозападные чиновники» в России — например бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев — игнорировали «эти влиятельные группировки» и стремились согласовывать свои действия с санкционной политикой США в целях улучшения двусторонних отношений, это вызывало гнев и недовольство «антизападных националистов», сообщается в статье: «Они считали, что это предательство в отношении давних российских союзников, недопустимый отказ от национальных интересов России и дискредитация часто повторявшихся Москвой заявлений о том, что она будет союзником в любой кризисной ситуации». Именно под воздействием этой критики президент Борис Ельцин отправил Козырева в отставку в 1996 году, а по мере ухудшения отношений между США и Россией соглашаться с Вашингтоном «становилось ещё опаснее», отмечает автор.

В частности, те же «антизападные националисты» подвергли резкой критике политику Дмитрия Медведева за его «молчаливое согласие с военной интервенцией НАТО в Ливию», а затем «ограничили его влияние на принятие внешнеполитических решений», после того как в 2012 году Путин вновь вернулся на пост президента России, пишет The Washington Post. Чтобы и дальше оставаться у власти, Путину необходимо поддерживать «лояльность этих антизападных группировок в Федеральной службе безопасности России и в структурах военно-промышленного комплекса», поэтому в своей санкционной политике в отношении Северной Кореи он также учитывает мнения этих лобби, считает автор.

Именно поэтому Россия для видимости принимает такие ограничительные меры в отношении Пхеньяна, выполнить которые на практике довольно сложно, говорится в статье: «Например, к 2019 году она собирается, как требует Совбез ООН, выслать корейских гастарбайтеров. Эта политика позволяет Москве выглядеть так, будто бы она тоже предпринимает действия против Северной Кореи, но фактически не принимать мер, которые наносят ущерб сибирским предприятиям и компаниям, использующим труд северокорейских гастарбайтеров, или значительно ограничивают доступ Северной Кореи к твёрдой валюте».

Тот факт, что президент Путин «последовательно игнорирует» международные санкции против Пхеньяна, позволяет ему «сплотить вокруг своего режима антизападных националистов», отмечает автор. Кроме того, эта политика воплощает на практике представление России об умеренных санкциях, которые, по её мнению, эффективнее подтолкнут Ким Чен Ына «в правильном направлении». Поэтому Запад должен готовиться к тому, что и в обозримом будущем российские власти продолжат препятствовать полной изоляции Северной Кореи, заключает The Washington Post.