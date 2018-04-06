СNN: Трамп вступил в «гонку штанин» с Ким Чен Ыном
Иногда президент США, кажется, руководит своей администрацией, полагаясь на интуицию. Репортаж Джини Мосс показывает, что в некотором смысле за этим есть ещё кое-что.
Иногда президент США, кажется, руководит своей администрацией, полагаясь на интуицию. Репортаж Джини Мосс показывает, что в некотором смысле за этим есть ещё кое-что.
Американская актриса Шарлотта Рэй, известная по ситкомам «Разные линии» и «Факты из жизни», умерла в возрасте 92 лет.
Япония заявила протест России в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп, который относится к южной группе Большой гряды Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.
Посольство России в Джакарте не получало информации о российских туристах, которые могли пострадать при землетрясении в Индонезии.
В Москве в понедельник, 6 августа, ожидается до +27 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ выступил за личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для разрешения проблемы ядерного разоружения.
Минэкономразвития предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта, что позволит уберечь финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. Об этом пишет газета «Известия».
Госсекретарь США Майк Помпео заявил об обеспокоенности США сообщениями о «жестокости иранского режима против безоружных граждан».
Полиция Испании задержала одного гражданина Армении и двух граждан Грузии по подозрению в связях с организованной преступностью.
Министерство транспорта России предложило увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50% к 2023-2024 годам, сообщает газета «Известия».
Посольство России в Соединённых Штатах прокомментировало сообщение официального представителя Госдепартамента о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для затребования «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.
В Новом Орлеане обнаружили «капсулу времени» с вещами времён Конфедерации, заложенную в 1913 году. Об этом сообщает CNN.
В Министерстве труда и социальной защиты разработали поправки в закон «Об образовании в России», которые позволят утверждать типовые программы по вопросам противодействия коррупции.
Вашингтон будет продолжать строгое соблюдение санкционного режима в отношении Тегерана до тех пор, пока иранское правительство не сменит свой курс радикальным образом.
Глава издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал видео взрыва беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе, где выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Соединённые Штаты задействуют санкции в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Охотского моря у западного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.
Администрация Белого дома прорабатывает дополнительные меры, направленные на противодействие кибератакам на важные инфраструктуры США, которые якобы могут осуществить хакеры при поддержке Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
Саудовская Аравия объявила о заморозке всех новых торговых и инвестиционных сделок с Канадой.
Журналист Максим Шевченко заявил, что готов дать показания по делу об убийстве в ЦАР журналиста Орхана Джемаля.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявило канадского посла персоной нон грата. Также королевство отзывает своего посла в Оттаве для консультаций.
Российский капитан, посадивший на мель у берегов Швеции сухогруз «Би-би-си Лагос», взят под стражу.
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус ответил на вопрос о возможности перехода полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команды, выступающие в сильных европейских чемпионатах.
Делегация Сирии посетит Южную Осетию для участия в торжествах по случаю десятилетия признания независимости республики, сообщил газете «Известия» председатель южноосетинского парламента Пётр Гассиев.
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о желании железнодорожников приобрести форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
Опыт Чечни в борьбе с международным терроризмом может быть полезен Сирии, считает чеченский лидер Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Сборная России завоевала золотые медали проходившего в Нидерландах чемпионата Европы по футболу среди игроков с церебральным параличом.
Российский футбольный клуб «Локомотив» может провести один из матчей группового раунда Лиги чемпионов на московском стадионе «Лужники», принимавшем финал чемпионата мира 2018 года.
Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии, возросло до 82.
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» продолжает переговоры с итальянским «Дженоа» на предмет приобретения защитника сборной Уругвая Диего Лаксальта.
По меньшей мере пять человек погибли в результате падения легкомоторного самолёта на автомобильную парковку около магазина в американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии.
Защитник ЦСКА Родриго Бекао, пополнивший состав армейцев в летнее трансферное окно, сравнил чемпионаты России и Бразилии, где он выступал за «Байю».
Актёр Стивен Сигал заявил, что серьёзно относится к назначению на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подарил футболку юному болельщику армейцев после поражения команды от «Ростова» в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей во время купания в реке Западная Двина в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
В матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» на своём поле обыграл «Енисей» со счётом 1:0.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о первых итогах расследования покушения на президента страны Николаса Мадуро. По словам дипломата, подготовка к покушению велась в американском штате Флорида и столице Колумбии Боготе.
Сборная России лидирует в медальном зачёте объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго, по итогам четырёх дней турнира.
Россиянка Дарья Шмелёва стала победительницей спринтерской гонки на треке в рамках объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в Глазго.
Правительство Греции сменило руководителей пожарной службы и полиции после лесных пожаров, обрушившихся на Восточную Аттику.
Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Шальке» Кристиан Хайдель опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что нападающий Брель Эмболо, принимавший участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Швейцарии, может пополнить состав российского «Локомотива».
Американский президент Дональд Трамп даёт лидеру КНДР Ким Чен Ыну мастер-класс, «как держать двери открытыми для кого-то». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу своей команды над ЦСКА во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Одной из причин происшествия на химзаводе в Тульской области могло стать повреждение установки в одном из цехов предприятия. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
Юниорская сборная России, составленная из игроков не старше 18 лет, заняла четвёртое место на чемпионате Европы по баскетболу в элитном дивизионе, который завершился в Латвии.
Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал игру команды в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», в котором армейцы потерпели поражение со счётом 0:1.
Министерство иностранных дел Эквадора осудило попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой назвал возможные причины низкой результативности «Локомотива», забившего всего один мяч в восьми последних официальных матчах и ни разу не отличившегося в трёх поединках сезона-2018/19.
Платформу «Ленинградская» планируют перенести к Московскому центральному кольцу до конца года, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
В реке Западная Двина утонули трое детей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МЧС России по Смоленской области.
Известный российский футболист Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в противостоянии с греческим ПАОК в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.