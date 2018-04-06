СNN: Трамп вступил в «гонку штанин» с Ким Чен Ыном

СNN обратил внимание на огромные штанины Дональда Трампа, объявив о «гонке штанин» между президентом США и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом телеканал полагает, что если эту гонку Трамп и проиграет, то размер его вранья сложно недооценить.

Иногда президент США, кажется, руководит своей администрацией, полагаясь на интуицию. Репортаж Джини Мосс показывает, что в некотором смысле за этим есть ещё кое-что.

У него большая харизма, у него пышная причёска, а сейчас у него большие штаны. Vanity Fair задаётся актуальным вопросом: что происходит со штанинами Трампа? На паре недавних фотографий Трамп запечатлён с, как их называет журнал, огромными штанинами — с окружность головы здорового подростка. Что-то меняется?

РОННИ ДЖЕКСОН, личный врач президента США: Рост — 1 метр 90 сантиментов, вес — 108 килограммов.

Президент набирает вес или уменьшается в росте? А может, ему просто нужен портной? В своей книге «Думай как миллиардер» Трамп написал следующие строки: «Я ношу брюки Brioni, которые покупаю уже готовыми». Помните, когда последний раз поднялась шумиха из-за штанов президента?

ДЖИММИ ФЭЛЛОН, американский телеведущий: Ваш муж запечатлён в них на фотографии.

МИШЕЛЬ ОБАМА, бывшая первая леди США: Мамины джинсы?

ДЖИММИ ФЭЛЛОН: Да. Нет, простите!

МИШЕЛЬ ОБАМА: Джинсы?

ДЖИММИ ФЭЛЛОН: Но если вы не мама, то…

МИШЕЛЬ ОБАМА: Папины джинсы.

Папины джинсы, мамины джинсы... Как бы вы их ни назвали — они не проблема Трампа.

РОННИ ДЖЕКСОН: У него отличные гены, таким его сделал Бог.

Но есть один человек, превосходящий Трампа. Забудьте о размере ядерной кнопки — посмотрите на этих крошек. Один пользователь Twitter запустил Ким Чен Ына в воздух, подписав изображение словами: «Финальный тест внутреннего давления нового воздушного шара Ким Чен Ына». Его широкие штанины вдохновили британского журналиста создать хештег #Брючный дозор Ким Чен Ына. Другой комментатор оценил их и сравнил с парой надувных аэроменов.

Забудьте о гонке вооружений — мы говорим о гонке штанин, в которой президент Трамп, скорее всего, проиграет. По крайней мере показатель вранья Трампа на PolitiFact, согласно измерителю «На лжеце штаны горят», зашкаливает из-за недавних неправдивых заявлений президента. У него припасено ещё враньё. Ну а если вы хотите пустить деньги на ветер, эти штаны для бега позволят вам избавиться от 50 долларов.

Джини Мосс, CNN, Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2018 года.