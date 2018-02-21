Hill: Северная Корея возглавила рейтинг врагов США

Большинство американцев главным врагом Соединённых Штатов считают Северную Корею, сообщает The Hill со ссылкой на результаты опроса, проведённого Американским институтом изучения общественного мнения (Институт Гэллапа).

Согласно данным опроса, об этом заявил 51% респондентов США. Два года назад такой точки зрения придерживались лишь 16% опрошенных.

Эти результаты исследования стали итогом года напряжённых отношений между Вашингтоном и Пхеньяном из-за ядерных амбиций Северной Кореи, говорится в статье. Президент США Дональд Трамп во время первых месяцев у власти ввязался в публичный конфликт с Ким Чен Ыном, несколько раз называя последнего «человеком-ракетой».

Кроме того, в ходе своего первого выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН Трамп также пообещал «полностью уничтожить Северную Корею» в том случае, если Пхеньян спровоцирует Соединённые Штаты.

В статье также отмечается, что 19% опрошенных главным врагом США назвали Россию, которую американское разведсообщество открыто обвинило в попытках вмешаться в президентские выборы 2016 года. 11% опрошенных главным врагом считают Китай, а 7% — Иран.

Как пишет The Hill, в опросе приняли участие 1044 человека в возрасте старше 18 лет. Погрешность исследования не превышает 4%.