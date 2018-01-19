Quartz: по популярности в мире Трамп уступил Путину и Си Цзиньпину Как показал последний опрос Gallup, рейтинг одобрения политики США в мире при Дональде Трампе упал на 18% — и в итоге он отстаёт от российского и китайского лидера. При этом его показатели особенно просели в Северной и Латинской Америках, а также в странах Европы, отмечает Quartz. 19 января 2018 Quartz

Quartz: рост цен вынуждает российских курильщиков выращивать табак Как пишет Quartz, на фоне падения реальных доходов населения и роста налогов на табачные изделия цены на сигареты в России за последние несколько лет выросли почти в два раза. Однако жители «одной из самых курящих стран Европы» нашли решение этой проблемы — они начали выращивать свой собственный табак, сообщает издание. 28 ноября 2017 Quartz

Quartz: в политических играх во Франции у Путина большие шансы на победу На французских президентских выборах лидирующие позиции занимают четыре кандидата, три из которых открыто поддерживают Путина. Как прогнозирует Quartz, даже если его противнику Эммануэлю Макрону и удастся выбиться во второй тур, ему будет сложно на нём выиграть. В итоге пострадает от такого исхода единая Европа, а выгоду получит Россия, предвещает издание. 21 апреля 2017 Quartz

Quartz: «красная угроза» отвлекает американцев от реальных проблем — снова Русофобия и «истерическая кампания» против Москвы со стороны лагеря Хиллари Клинтон — суть отвлекающие манёвры, считает автор статьи Quartz. Таким образом внимание обычных американцев переключается с насущных проблем на внешнего врага, и эта тактика не нова для американских политиков, считает автор. 19 марта 2017 Quartz

Quartz поведал, как русские «взламывали» США до эпохи интернета Хакерские методы ЦРУ, о которых недавно поведал сайт WikiLeaks, меркнут по сравнению с ухищрениями, на которые шли спецслужбы в прошлом, пишет Quartz. Издание рассказывает, как в начале 80-х годов советские разведчики, «используя лишь магниты и радиочастоты», получили доступ к печатным машинкам в посольстве США. 17 марта 2017 Quartz

Quartz: «медовый месяц» с Трампом завершился для России падением на фондовом рынке В феврале, как пишет Quartz, на российском фондовом рынке наблюдалось самое крупное в мире падение. Произошло это после того, как «медовый месяц» России с Трампом завершился, а надежды на то, что его «симпатии» к Владимиру Путину будут подкреплены действиями, например снятием санкций, пока так и не оправдались, говорится в статье. 1 марта 2017 Quartz

Quartz: советские анекдоты веселили даже ЦРУ В числе рассекреченных недавно документов ЦРУ нашлась подборка из 11 советских анекдотов, пишет Quartz. Заместитель помощника директора Центрального разведывательного управления Питер Клемент заявил, что в 80-е годы эти шутки были настоящим развлечением для сотрудников ведомства и они с нетерпением ждали ежегодного обзора анекдотов из СССР, который для них составляло посольство США в Москве. 20 февраля 2017 Quartz

Quartz: в своей прощальной речи Пауэр, говоря о России, обошлась без дипломатии Постпред США при ООН Саманта Пауэр своё прощальное выступление посвятила России, пишет Quartz. Как отмечает издание, отложив в сторону дипломатию, Пауэр красочно описала её как страну, главная цель которой — сеять хаос и разрушать существующий мировой порядок. 18 января 2017 Quartz

Quartz: Еще одна неудача может стоить России «космической гордости» Неудачная попытка российско-европейской команды посадить зонд на поверхность Марса стала символичной для «Роскосмоса», пишет Quartz. По мнению издания, у Москвы отлично получается доставлять космонавтов на МКС. В остальном же ее космическую программу сопровождает почти непрерывная череда провалов, а новое фиаско, подобное марсианскому, может и вовсе подорвать ее гордость. 23 октября 2016 Quartz

Quartz: Искусству неполиткорректности Трамп научился у Путина Дональд Трамп увеличивает свою популярность благодаря методам, которые Владимир Путин использовал еще 15 лет назад, пишет Quartz. В частности, отмечает издание, кандидат в президенты США подобно российскому лидеру не ограничивает себя рамками политической корректности и повышает свой рейтинг с помощью провокационных заявлений. 9 июля 2016 Quartz