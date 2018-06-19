Quartz выяснил, почему россияне не верят в успех своей сборной на ЧМ-2018

Россияне не питают особых надежд на успех сборной, не рассчитывая на продвижение команды дальше первого раунда плей-офф, пишет Quartz. При этом Quartz пытается разобраться в причинах столь пессимистичного настроя, выделяя проблему финансирования, коррупцию и внутренние ограничения.

Футбол представляет собой не только один из наиболее любимых россиянами видов спорта, но и их постоянный источник разочарования, пишет Quartz.

История развития футбола в стране берёт своё начало ещё в 1936 году, когда на уже весьма популярный среди советского населения вид спорта обратило внимание руководство СССР, которое приняло решение создать профессиональную футбольную лигу.

Тем не менее, автор статьи отмечает, что, несмотря на широкую популярность среди населения, власти страны никогда не проявляли заметный интерес к футболу. При этом именно этот вид спорта как нельзя лучше отображал жизнь в Советском союзе.

«Футбол лучше чем Олимпийские игры отражает то, какой на самом деле была жизнь в Cоветском союзе, которая была далека от совершенства», — полагает историк российского спорта из Калифорнийского университета Роберт Эдельман.

Вместе с тем, хотя страна показывала куда более значительные достижения в Олимпийских играх и хоккее, футбол продолжал оставаться излюбленным видом спорта россиян «в весьма российском стиле».

«В России мы всё превращаем в трагедию. Может быть, поэтому мы не так сильно любим хоккей; потому что мы в нём довольно хороши и это не так интересно. Футбол создаёт национальный комплекс неполноценности — в стране его любят, но всё равно всё время проигрывают», — приводит Quartz слова специалиста по теме спорта в российском кино Андрея Апостолова.

Киновед утверждает, что причина неудач российской сборной заключается в отсутствии собственной традиции игры. «Даже не понятно, во что они играют. Дело не в том, что они плохо играют или проигрывают, просто не понятно, что они делают», — добавил Апостолов.

При этом отмечается, что в Советском союзе был настоящий культ вратарей, которые символизировали защиту ворот о «капиталистического врага». Это объясняет тот факт, что лучшим игроком СССР и России считается вратарь Лев Яшин, а национальную команду страны возглавляет голкипер Игорь Акинфеев, один из немногих российских игроков мирового уровня.

Тем не менее, успехи команды со времени распада СССР не впечатляют. Так, с 1991 года сборная страны сумела квалифицироваться лишь в трёх из шести чемпионатов мира, ни разу не сумев выйти из группы.

При этом теорий, объясняющих подобный неутешительный результат, множество. Так, при распаде СССР сборная страны потеряла большое количество талантливых игроков из бывших советских республик. Из советской лиги с высокой конкуренцией она превратилась в российскую лигу, существующую в условиях плачевного состояния экономики без возможности приобретения иностранных игроков.

2000-ые годы ознаменовались несколькими успехами российского футбола, связанными с ростом цен на нефть, а соответственно и финансирования данного вида спорта. Два российский клуба стали обладателями кубка УЕФА, а в 2008 году сборная страны сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Тем не менее, на этом успехи закончились, и уже в 2010 и 2014 годах Россия не квалифицировалась на чемпионаты мира.

По мнению историка общества «Мемориал» Сергея Бондаренко, Россия сама создаёт себе препятствия на пути к футбольным достижениям. Во-первых, это касается ограничения числа легионеров до шести человек. «Сейчас вам не обязательно действительно очень хорошо играть, чтобы попасть в команду, так что вам не нужно совершенствоваться», — аргументирует свою точку зрения Бондаренко.

Ещё одна существенная проблема — коррупция. «Многие из тех, кто работает в спортивной сфере, далеко не профессионалы, они лишь дружат или связаны с теми, кто находится у власти», — заявил историк футбола.

В преддверии ЧМ-2018 россияне проявляли столько пессимизма, что игрок сборной России Артём Дзюба обратился к ним с призывом прекратить шквал критики в адрес национальной команды.

«Сейчас такой негативный фон…турнир еще не начался, а вы себя ведёте агрессивно с нами», — посетовал Дзюба, попросив болельщиков поддержать сборную своей страны.

Тем не менее, россияне не питают особых надежд на успех сборной, не рассчитывая на продвижение команды дальше первого раунда плей-офф, отмечает Quartz.