New York Times: после победы над саудовцами Россия вздохнула с облегчением

Несмотря на радость России по поводу того, что она принимает нынешний чемпионат мира по футболу, Москва всё-таки страшилась матча с Саудовской Аравией, пишет The New York Times. На бумаге всё выглядело очень просто: первый противник российской команды был, согласно рейтингу, самой слабой сборной на турнире. Ни один из футболистов Саудовской Аравии не играет на постоянной основе в Европе, Латинской Америке или любой другой стране, кроме своей собственной, говорится в статье.

«Для большинства людей всё это походило на проходной матч. Но не для России. Для России этот матч предвещал унижение», — указывает издание.

Одна из российских газет даже написала, что хозяева чемпионата обречены на провал в этом турнире. Футболисту Артёму Дзюбе даже пришлось обратиться к местным СМИ с просьбой прекратить нескончаемый поток негатива.

Были опасения по поводу того, что Россия не просто не выйдет из своей группы, но и может проиграть все три матча. Так, на состоявшейся перед матчем пресс-конференции в четверг все вопросы, обращённые к тренеру Станиславу Черчесову, начинались с пожелания удачи.

Во всём остальном же был полный порядок. Стадионы были готовы, церемония открытия, которой руководили поп-звезда 1990-х годов Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина, прошла настолько хорошо, насколько это возможно, когда вы устраиваете бессмысленный 15-минутный танец для представления стран-участниц.

Ситуацию могла испортить лишь национальная команда России, которая своей игрой могла разрушить этот «тонкий фасад».

Однако российские футболисты выиграли, забив в ворота Саудовской Аравии целых пять мячей. Это впоследствии может сыграть важную роль, если через полторы недели возникнет такая ситуация, что сборной для выхода из группы придётся полагаться на разницу забитых и пропущенных мячей.

Тем не менее уже вчера эти пять голов, забитых Россией в ходе матча, оказали ошеломляющее воздействие на настроение людей. Первые три гола были встречены болельщиками скорее с чувством облегчения, чем с радостью. Возможно, в конце концов, всё будет не так уж плохо.

После четвёртого гола, забитого Черышевым, люди сидели, разинув рот. А после пятого настроение вновь изменилось на нечто, похожее на исступление.

Победа породила в россиянах чувство радостного оптимизма, ощущение того, что они «организуют у себя эту вечеринку» не только потому, что в противном случае их бы просто туда не позвали.

Для Путина всё это, конечно же, стало облегчением. Ему не нравится инвестировать в неудачи. После игры он немедленно спустился вниз к Черчесову, поздравил тренера и попросил передать поздравления игрокам. «Он попросил нас играть так же и дальше», — сказал Черчесов.

«Пока неясно, выстоит ли Россия под натиском Египта и Уругвая, чьи команды более высокой пробы, чем саудовская. Но по крайней мере, пока у страны-хозяйки есть надежда», — подытоживает The New York Times.