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CBS Sports: разгромная победа над Саудовской Аравией — впечатляющее начало для России

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Чемпионат мира по футболу в России начался с победы страны-хозяйки над Саудовской Аравией со счётом 5:0, сообщает CBS Sports. Как отмечает издание, это «впечатляющее начало» для России, которая теперь всего в трёх очках от места в следующем раунде.
CBS Sports: разгромная победа над Саудовской Аравией — впечатляющее начало для России
Reuters
Чемпионат мира по футболу в России начался с победы страны-хозяйки над Саудовской Аравией со счётом 5:0, сообщает CBS Sports. При этом три гола были забиты вышедшими на замену игроками.
 
Благодаря Юрию Газинскому Россия вышла вперёд спустя всего 12 минут после начала матча.
 
Однако не всё было так прекрасно для сборной России: Алан Дзагоев вскоре был вынужден покинуть поле из-за травмы.
 
Перед самым концом первого тайма вышедший на замену Денис Черышев забил великолепный второй гол. Третий мяч в ворота сборной Саудовской Аравии направил головой в прыжке Артём Дзюба.
 
В начале дополнительного времени блестящий удар Черышева принёс сборной России ещё один мяч. Через несколько минут Александр Головин забил пятый и последний гол в этом матче.
 
Черышев, как отмечает издание, стал первым игроком, вышедшим на замену и забившим два гола на этом чемпионате. Артём Дзюба, который изначально был в запасе и вышел на замену, также забил один мяч.
 
Это «впечатляющее начало» для хозяев, которые теперь всего в трёх очках от места в следующем раунде. Тем временем Саудовской Аравии предстоит разобраться, как она будет противостоять другим командам. Ясно одно — если ты не забиваешь, ты никуда не проходишь. У сборной Саудовской Аравии мало шансов пройти в следующий раунд, учитывая то, что они пропустили пять мячей в первом же матче чемпионата, пишет CBS Sports.
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источник
CBS Sports США Северная Америка
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