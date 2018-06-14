Time: «кот-экстрасенс» предсказал победу российской сборной в первом матче ЧМ-2018

Глухой кот Ахилл, живущий в петербургском Эрмитаже, предсказал победу российской сборной над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу, сообщает Time. Ахилл прославился своими сбывшимися предсказаниями в ходе Кубка конфедераций, который прошёл в России в прошлом году, добавляет издание.

Кот с «экстрасенсорными способностями» предсказал победителя первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится 14 июня, сообщает журналист Time Махита Гаджанан. Глухому коту Ахиллу, который живёт в петербургском Эрмитаже, предложили две тарелки с кошачьим кормом, чтобы определить победителя матча. Рядом с первой тарелкой был поставлен флаг России, а рядом со второй — Саудовской Аравии.

После небольшого колебания Ахилл выбрал «российскую тарелку», после чего его одели в российскую униформу для фотосессии. Как заявила ветеринар Эрмитажа Анна Кондратьева, Ахилл «любит свою родину и не мог сделать иной выбор».

Кот получил известность из-за своих «экстрасенсорных способностей», после того как он правильно предсказал победителей многих матчей в ходе Кубка конфедераций, который прошёл в России в прошлом году, резюмирует автор Time.