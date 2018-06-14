Guardian: для гостей ЧМ-2018 Москва стала приятной неожиданностью

ЧМ-2018 для Москвы станет самым масштабным мероприятием со времен Олимпиады 1980 года, и она получила шанс показать миру свой новый имидж современной европейской столицы. Как пишет The Guardian, российская столица в последние годы изменилась сильнее, чем любой другой европейский город, и стала намного удобнее для иностранных туристов.

На московском стадионе «Лужники» в четверг состоится матч открытия чемпионата, а 15 июля пройдет финальная игра. Как пишет The Guardian, для Москвы мировое первенство по футболу станет самым масштабным мероприятием со времен Олимпиады 1980 года, и несмотря на то, что в предстоящий месяц основное внимание будет приковано к небольшим российским городам, которые не привыкли проводить крупные спортивные мероприятия, российская столица также получила шанс показать миру свой новый имидж современной европейской столицы, который она обрела за последние годы благодаря масштабным реновациям и программам городского планирования.

«Это шанс показать всем, что Москва — это не медведи на улицах и не балалайки», — говорит Александр Поляков, работающий директором государственной организации, которая руководит московской транспортной сетью. Он подтверждает мнение многих о том, что опасения иностранцев по поводу России вызваны несправедливыми предрассудками и невежеством, но отнюдь не её действиями на мировой сцене.

Как продолжает британское издание, для многих гостей Москва станет неожиданностью, когда они увидят современный город с приятным центром. При мэре Сергее Собянине Москва за несколько лет изменилась сильнее, чем любой другой европейский город. Десятки улиц стали полностью пешеходными, расширены тротуары, появились велосипедные дорожки и больше пространства для пеших прогулок, а многие парки обновлены и приведены в порядок.

Как отмечает автор статьи, сталинская архитектура и памятники по-прежнему придают городу величественный вид, но на улицах всё стало намного человечнее. Полностью изменились кафе и рестораны, а хипстерских бистро и современных кофеен стало гораздо больше, чем столовых советского типа.

Чиновники также изо всех сил стараются показать, каким гостеприимным будет их город для иностранных гостей во время ЧМ-2018. Заместитель мэра Максим Ликсутов рассказал о работе, проведённой в последние месяцы в метро. Теперь все надписи и объявления там на двух языках. Для фанатов с билетами общественный транспорт в дни матчей будет работать бесплатно, а после поздних игр метро будет закрываться лишь в три часа ночи. Городское правительство также выпустило приложение на шести языках, чтобы помочь гостям, и организовало бесплатные курсы английского языка для 5 тыс. из 50 тыс. лицензированных таксистов.

Но, как заключает издание, несмотря на добрые намерения, гости могут столкнуться и с другими трудностями. Российские власти упростили визовые требования для болельщиков с билетами, но не отменили обременительное требование регистрироваться в полиции. Для проживающих в гостиницах это не более чем формальность, а вот для сотен тысяч фанатов, которые снимают жильё, это может стать настоящим кошмаром. Есть также опасения по поводу проявлений расизма и хулиганства, хотя первые фанаты говорят о том, что проблемы, с которыми они столкнулись, совсем иного рода.

«Все такие дружелюбные, и куда бы я ни пошел, все хотят со мной сфотографироваться. Я думаю, не начать ли мне брать за это деньги», — рассказал журналистам перуанский фанат Карлос.