WT: накануне ЧМ-2018 в конгрессе США предложили уголовно преследовать по всему миру за допинг

В палате представителей конгресса США вынесли на рассмотрение так называемый антидопинговый акт Родченкова. Этот законопроект расширяет юрисдикцию американских правоохранительных органов, позволяя наказывать крупным штрафом и тюремным сроком тех, кто производит, распространяет или применяет запрещённые препараты на международных соревнованиях, сообщает The Washington Times.

Двухпартийная группа в палате представителей конгресса США предложила внести в разряд противозаконных использование допинга на международных соревнованиях. Авторы инициативы хотят, чтобы те, кто производит или распространяет запрещённые препараты во время подобных мероприятий, понесли наказание, которое включает тюремный срок и крупный штраф, пишет The Washington Times.

Издание отмечает, что законопроект был вынесен на обсуждение за два дня до начала чемпионата мира по футболу в России. В 2014 году именно эта страна проводила Олимпийские игры, которые «стали местом одной из самых тщательно разработанных допинговых махинаций в современной истории спорта».

С идеей выступили члены палаты представителей Шейла Джексон, Майкл Бёржесс и Гвен Мур. Они назвали законопроект в честь российского информатора Григория Родченкова, «который помог раскрыть спонсируемый Кремлём допинговый скандал», утверждается в статье.

По информации The Washington Times, так называемый антидопинговый акт Родченкова предлагает расширить юрисдикцию США в международных спортивных соревнованиях, устанавливая уголовное наказание за применение запрещённых препаратов и нарушение антидопинговых правил за рубежом. В случае принятия этот закон станет первым в своём роде по широте географического охвата. В зависимости от нарушения наказание предусматривает штрафы до $1 млн или лишение свободы до 10 лет.

Этот закон будет применяться ко всем крупным соревнованиям, в которых участвуют спортсмены или организации из США. Благодаря чему «международное мошенничество в отношении американцев не останется безнаказанным», подчёркивают авторы инициативы. Помимо прочего их акт предусматривает «защиту информаторов от возмездия».

Чтобы оправдать расширение юрисдикции правоохранительных органов США, авторы документа обращают внимание на вклад страны во Всемирное антидопинговое агентство WADA. Ежегодно Америка выделяет организации $2,3 млн — больше, чем любая другая страна. Авторы инициативы входят в Хельсинкскую комиссию конгресса. В 2012 году они сыграли заметную роль при принятии закона Магнитского, который позволил американским властям замораживать счета и вводить визовые ограничения для российских граждан, «замешанных в нарушении прав человека», напоминает The Washington Times.