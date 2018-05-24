Times: россиян не подпустят к допинг-пробам на ЧМ-2018

ФИФА постановила, что среди персонала, который будет находиться в зонах для сдачи анализов на допинг во время чемпионата мира по футболу, не будет представителей России, пишет The Times. Как отмечает издание, даже если что-то пойдёт не так, Россию в этом случае будет не в чем упрекнуть.

Представителям России будет запрещено заходить в комнаты, предназначенные для сдачи анализов на допинг во время чемпионата мира по футболу, сообщает The Times. По словам автора статьи, сделано это для того, чтобы заверить команды, что с пробами невозможно будет провести какие-либо махинации.

Работников, которые сопровождают игроков в эти комнаты, будут назначать в ФИФА, и они также не будут россиянами. В комнате при этом будут находиться два доктора ФИФА, и игрок будет вправе привести с собой члена собственной команды. Также в ФИФА заявили, что все допинг-пробы будут направлены в Лозанну, чтобы удостовериться, что в процессе анализа невозможно российское вмешательство.

Кроме того, ранее в ФИФА заявили, что у них нет достаточных доказательств, что российские футболисты использовали допинг. «Моё условие как главы антидопинговой службы на соревновании в России заключается в том, что всё от начала до конца должно делаться ФИФА без российского вмешательства», — заявил в разговоре с изданием глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Оге. По его словам, если что-то пойдёт не так, то Россию критиковать будет не за что, ведь это будет не её зона ответственности.



Мишель Д'Оге даёт командам свою личную гарантию, что пробы останутся нетронутыми. После каждого матча сдавать анализы будут по два игрока от команды. Ожидается, что в итоге все 736 участников соревнования пройдут эту процедуру как минимум один раз, пишет The Times.