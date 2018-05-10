Guardian: Великобритания довольна сотрудничеством с Россией в преддверии ЧМ-2018

Кризис в отношениях России и Великобритании не повлиял на сотрудничество двух стран при обеспечении безопасности болельщиков, готовящихся посетить чемпионат мира 2018 года, передаёт The Guardian. Кроме того, в Великобритании отмечают, что с доверием относятся к гарантиям безопасности, которые Россия дала ФИФА.

Кризис в отношениях России и Великобритании, вызванный отравлением в Солсбери, не повлиял на сотрудничество двух стран при обеспечении безопасности болельщиков, готовящихся посетить чемпионат мира 2018 года, пишет The Guardian.

По словам государственного министра Великобритании Харриет Болдуин, две страны поддерживают сотрудничество в правоохранительной сфере, а также в области противодействия терроризму «на высоком уровне».

При этом Болдуин признала существование риска для английских болельщиков, исходящего от российских хулиганов, однако уточнила, что доверяет гарантиям безопасности, которые Россия дала ФИФА.

Британская газета заверяет, что со своей стороны Великобритания прибегает к использованию существующих юридических полномочий, для того чтобы не дать возможность британским нарушителям спокойствия посетить ЧМ-2018.

«Мы полагаем, что российская полиция примет такие же меры в отношении потенциальных нарушителей порядка», — приводит издание слова Болдуин.

При этом, по словам Болдуин, хулиганам, атаковавшим английских футбольных фанатов во время чемпионата Европы 2016 года, уже запретили посещение матчей в России.

Вместе с тем министр согласилась с членами парламента Великобритании, признав, что, несмотря на заверения российской стороны, нет гарантий того, что иностранным болельщикам будет обеспечена полная безопасность.

В свою очередь Министерство иностранных дел Великобритании предупредило граждан, что, хотя у англичан, посещающих Россию, обычно не возникает значительных проблем, «вызванные расистскими соображениями атаки действительно имеют место быть».

«Люди азиатского или афро-карибского происхождения могут привлекать нежелательное внимание в общественных местах, и им следует быть аккуратными, особенно путешествуя поздно ночью», — предупредили в министерстве.

Тем не менее в министерстве поспешили успокоить болельщиков, заявив, что довольны уровнем и результатами сотрудничества между правоохранительными органами двух стран на последних пяти матчах между российскими и британскими клубами.

«Не нам заниматься поддержанием порядка на играх, но нам необходимо убедиться, готова ли полиция России работать совместно с Великобританией над обеспечением безопасности болельщиков на должном уровне. И на протяжении этих игр и последнего после Солсбери матча мы наблюдали высокий уровень сотрудничества», — приводит The Guardian слова Болдуин.