N-TV раскрыл секрет лыжных очков Забиваки и не только

Официальный талисман ЧМ-2018 волк Забивака хорошо знаком фанатам футбола, но у него всё равно остались некоторые секреты, пишет немецкий телеканал N-TV на своём сайте. Рост самой маленькой фигурки животного составляет всего 1,5 миллиметра. В интернете полно эротических картинок с волком, а сам он сейчас находится на МКС, рассказывает автор статьи.

«Он летает в космос, однажды побил тигра и вдохновляет художников на создание таких картинок, которые лучше не смотреть на офисном компьютере», — так телеканал N-TV описал волка Забиваку, официальный талисман ЧМ-2018 в России. Можно купить шапку, магнит на холодильник, брелок для ключей и пенал с его изображением. Сейчас в России он встречается повсеместно, но, несмотря на это, у него всё равно остались секреты, отмечает автор статьи.

Во-первых, его имя можно трактовать двояко. Официально, «забивака» — «это тот, кто забивает голы». Но у слова «забивать» есть и другое значение, например, бить кого-то. Пожалуй, это не самое лучшее имя, учитывая, что на предстоящем чемпионате многие болельщики опасаются футбольных хулиганов.

К тому же он «побил» кошку и тигра, но, конечно же, не в буквальном смысле, а в рамках конкурентной борьбы за место талисмана. Два этих животных также выступали в роли кандидатов, но россияне выбрали волка, что довольно странно, ведь тигр был одет в костюм космонавта. А Россия — это страна, граждане которой очень гордятся своими достижениями в освоении космоса, напоминает издание.

После того как Забивака выполнит свою работу и разогреет толпу на олимпийском стадионе в Лужниках, у него есть возможность отдохнуть в отдельной комнате. Она находится всего в нескольких шагах от помещения пункта допинг-контроля. Волку нужно будет сделать всего несколько шагов, если он захочет сдать анализ, отмечает автор статьи.

Российский физик Владимир Анискин — обладатель рекорда Гиннеса за «самую маленькую книгу в мире». К чемпионату мира он решил создать самую маленькую фигурку Забиваки, ростом полтора миллиметра. На это у него ушёл месяц. Тяжелее всего ему дались голова и пальцы волка, рассказывает N-TV.

К тому же в интернете полно специфических рисунков с Забивакой, не предназначенных для просмотра детьми. Сразу после его победы в конкурсе талисманов некоторые художники нашли применения своему таланту и стали изображать волка без одежды в неприличных позах. Причём под твитом российского посольства в Лондоне, в котором говорится о победе Забиваки, самым популярным остаётся комментарий: «Окей, а как вы относитесь ко всему этому порно с ним?»

Когда Забивака заступил на пост официального талисмана ЧМ-2018, сразу же возник вопрос: «А почему на нём надеты лыжные очки, ведь он же волк, который играет в футбол?» Ситуацию прояснила дизайнер Екатерина Бочарова, которая и создала его образ, за что, по её словам, получила от ФИФА всего $500. Как она объяснила, это не лыжные, а велосипедные очки. Дело в том, что Забивака так быстро бегает по полю, что ему приходится защищать свои глаза от ветра, как и профессиональным велосипедистам.

И последний интересный факт заключается в том, что сейчас Забивака находится на МКС, пишет N-TV. В конце марта космонавт Олег Артемьев взял его с собой на космическую станцию. С тех пор талисман находится там и сверху любуется на все стадионы России.