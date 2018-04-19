DW: на ЧМ-2018 немецким чиновникам рекомендуют оставить мобильники дома из-за шпионской угрозы

Во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года чиновники немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия могут оказаться «жертвами шпионажа» со стороны Москвы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальное заявление ведомства. По этой причине министерство порекомендовало своим представителям брать мобильные телефоны без подключения к интернету, а также не хранить на устройствах служебные данные, добавляет издание.
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года чиновники федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия могут стать «жертвой шпионажа», сообщает журналист Deutsche Welle Илья Коваль со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел земли. Чиновники указали на то, что личные электронные устройства могут стать «целью шпионажа». «По этой причине рекомендуется отказаться от того, чтобы брать с собой личные электронные устройства и смартфоны», — заявили в ведомстве.
В свою очередь, городской управляющий Мюльхайма-на-Руре Франк Штайнфорт призвал использовать в России «не подключённый к интернету мобильный телефон». «Следует учитывать, чтобы на личных электронных устройствах не были сохранены никакие служебные данные», — отметил чиновник.
По словам пресс-службы Штайнфорта, ранее в ходе поездок в Турцию и Россию бывали случаи, когда у иностранцев изымали телефоны. Спустя некоторое время телефоны возвращались, однако впоследствии выяснилось, что «устройства были частично считаны». Ещё одна причина для предостережений МИД Северного Рейна — Вестфалии — это процедура выдачи паспорта болельщика в России. Для получения паспорта иностранцы должны дать разрешение на обработку своих личных данных, резюмирует автор Deutsche Welle.
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