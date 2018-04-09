Guardian: фанатов предупредили — на ЧМ-2018 в Россию они едут на свой страх и риск

Футбольным болельщикам настоятельно порекомендовали «дважды задуматься», перед тем как отправляться этим летом в Российскую Федерацию на чемпионат мира по футболу, сообщает The Guardian. Во время мирового первенства консульские службы США и других стран в России элементарно не смогут «защитить своих граждан и решить рутинные вопросы» из-за разразившегося дипломатического кризиса между Москвой и Западом, предупредил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

В США футбольным фанатам настоятельно порекомендовали «дважды задуматься», перед тем как отправляться этим летом в Россию на чемпионат мира по футболу, поскольку деятельность консульских служб якобы оказалась под угрозой из-за дипломатического кризиса между Москвой и Западом, сообщает The Guardian.

«Я бы дважды задумался, так как мы, находясь там, не будем располагать прежними возможностями защитить наших граждан и элементарно решить рутинные консульские вопросы — причём не только мы, но и другие страны», — предупредил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома всех тех, кто собирается посетить Россию во время мирового первенства по футболу.

«Если вы окажетесь там в затруднительной ситуации, у нас попросту не будет ресурсов помочь вам. Люди попадают в аварии. Они заболевают, им нужна медицинская эвакуация. Мы не утверждаем, что в России случится целая череда инцидентов. Просто есть моменты, которые вызывают у нас большое беспокойство», — цитирует британское издание высокопоставленного американского чиновника.

Чемпионат мира по футболу, который стартует в России уже 14 июня, омрачил скандал с высылкой российских и западных дипломатов, разразившийся после покушения на двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, напоминает The Guardian.

«Некоторые называют его новой холодной войной, — отмечает издание. — Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон* даже предположил, что Путин попытается использовать в своих интересах образцово-показательный турнир так же, как это сделал Адольф Гитлер с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине».

* Комментарий ИноТВ:

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не сравнивал Владимира Путина с Адольфом Гитлером лично. На выступлении в парламенте он согласился с замечанием лейбориста Яна Остина, который заявил, что грядущий чемпионат мира по футболу в России напомнил ему об Олимпиаде 1936 года, проходившей в гитлеровской Германии. По мнению Остина, в 1936 году Адольф Гитлер использовал Олимпиаду для улучшения имиджа Германии. Как считает лейборист, российский президент Владимир Путин намерен использовать ЧМ по футболу в тех же целях.