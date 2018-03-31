ABC: ни трения с Западом, ни футбольные хулиганы не омрачат Путину ЧМ-2018

Предстоящий чемпионат мира по футболу станет для президента Владимира Путина возможностью «насладиться положительным вниманием» к себе со стороны мировых СМИ, убеждён корреспондент ABC Джеймс Глендэй. По мысли журналиста, Москве удастся провести чемпионат на высоте, и одна из причин — в весьма фривольном отношении страны к правам человека, за которое сегодня страну так критикует международное сообщество.

Быть российским футбольным хулиганом нынче — весьма «прибыльное дело»: поскольку чемпионат мира уже не за горами, так называемые ультрас могут «получать от иностранных телевизионщиков внушительные суммы денег, просто рассказывая о том, как бить людей руками и ногами», пишет корреспондент австралийского канала ABC Джеймс Глендэй. Как отмечает журналист, интерес к «таким головорезам» резко подскочил после чемпионата Европы 2016 года во Франции, во время которого российские фанаты, «впав в неистовство, атаковали болельщиков Англии».

Между тем людям, которые на деле, а не на словах являются футбольными хулиганами, следует помнить, что попытки «засветиться» в СМИ «несут в себе определённый риск», предостерегает Глендэй. «Полиция и спецслужбы внимательно следят за ситуацией, — поясняет он, — да так внимательно следят, что у целого ряда сторонников господина Путина, его противников, футбольных клубов и даже австралийских дипломатов в Москве сложилось общее ощущение, что немногие российские хулиганы окажутся настолько смелыми — ну или глупыми, — что будут поднимать шум во время чемпионата».

По мнению Глендэя, всем фанатам хорошо известно, что Кремль «желает, чтобы эту замечательную возможность пропиариться не испортило ничто», — ведь благодаря чемпионату «Россия и её президент попадут под свет софитов в такой период, когда страна оказывается в международном сообществе во всё большей изоляции». «Администрация господина Путина воспользуется этим мероприятием, чтобы попытаться убедить иностранных гостей, что, несмотря на все дипломатические конфликты по поводу отравленного бывшего агента, вмешательства в выборы в США и действий Москвы на Украине, Россия — не такое уж и плохое место, — рассуждает журналист. — Господин Путин будет наслаждаться повышенным вниманием и любыми позитивными материалами о себе в СМИ, и он уже снялся в проморолике со звёздами футбола».

Если же правоохранительным органам придётся ради «защиты репутации отечества» «превентивно арестовать» каких-нибудь «особо упрямых» хулиганов на время чемпионата, то «многие россияне спросят: ну и что?» — продолжает автор статьи. «Речь же всё-таки не о стране, славящейся тщательным соблюдением прав человека или терпимостью к несогласным», — иронизирует Глендэй.

Конечно, над чемпионатом мира в России в связи с действиями страны на Ближнем Востоке нависает «вполне реальная угроза терактов», а ещё его могут омрачить «глупые действия фанатов» — недаром австралийские дипломаты уже призвали болельщиков национальной команды вести себя как можно лучше и предупредили их о том, что хамское поведение и пьяные выходки будут «быстро и крайне жёстко» пресекаться, отмечает автор. Кроме того, политики и СМИ в настоящий момент задают по поводу предстоящего турнира «множество важных и нужных вопросов» — например, о том, «стоит ли вообще проводить такое крупное и престижное международное мероприятие в России именно сейчас», пишет он. Однако в том, что касается безопасности болельщиков, ни один российский город, принимающий матчи ЧМ, не подведёт, и так считают все, кто непосредственно знаком с ситуацией, констатирует журналист.

«Раз уж Кремлю удаётся без труда контролировать итог якобы демократических президентских выборов и тихо душить все оппозиционные движения, у него есть все шансы провести такой турнир без особых проблем», — подытоживает Глендэй.