Radio ZET: польский чиновник предложил отобрать у России чемпионат из солидарности с Лондоном

Солидарность с Великобританией в деле об отравлении экс-шпиона Скрипаля можно проявить путём бойкота чемпионата мира по футболу, либо лишив Россию права на его проведение, советует чиновник канцелярии польского кабмина Михал Дворчик. По его мнению, именно второй вариант «союзнической солидарности» сильнее всего задел бы Владимира Путина, да и всех россиян.

«Продолжаются интенсивные консультации, на этой неделе точно будет принято решение касательно того, какова будет реакция хотя бы части стран НАТО и ЕС по отношению к России. А я считаю, что мы должны сосредоточиться главным образом на том, чтобы проявить солидарность, потому что Россия на протяжении долгих лет совершает действия, направленные на распад европейской солидарности стран НАТО», — заявил в интервью Radio Zet глава канцелярии председателя совета министров Михал Дворчик, когда ему был задан вопрос о шагах, которые союзники Великобритании предпримут ввиду отравления шпиона Сергея Скрипаля российским химическим средством «Новичок».

Скрипаль и его дочь были отравлены две недели тому назад в Солсбери. Великобритания обвиняет в участии в атаке на Скрипаля Россию, она также подчёркивала, что первый раз после Второй мировой войны на территории Европы было применено химическое оружие. Россия не ответила на требования Лондона, который запросил объяснения того, каким образом «Новичок» оказался на территории Великобритании. В ответ на это Тереза Мэй заявила, что из Великобритании будет выдворено 23 дипломата, которые были обвинены в том, что являются сотрудниками российской разведки. Также Великобритания приостановила контакты с Россией на высоком уровне. «Британцы очень правильно считают, что она перешла очередные границы. Мы имеем дело с беспрецедентным событием, когда боевой газ был применён на территории одной из стран НАТО, и они ожидают солидарности», — заявил Дворчик в беседе с радиостанцией.

Он также подчеркнул, что у Лондона нет сомнений в том, что в атаке на Скрипаля принимало участие российское государство.

Говоря о британской уверенности в этом вопросе, Дворчик отметил, что Польша разделяет эту точку зрения и что сейчас она должна показать солидарность и в рамках ЕС, и в рамках НАТО, а также продемонстрировать России, что она не согласна с очередным нарушением границ.

На вопрос, станет ли Польша по примеру Великобритании выдворять российских дипломатов, Дворчик не ответил, подчеркнув при этом, что речь скорее идёт об экономических санкциях.

При этом Дворчик считает, что бойкот, а ещё лучше лишение России права проводить у себя чемпионат мира по футболу, — это те меры, которые задели бы Владимира Путина сильнее всего. «Это одна из идей, здесь должен быть консенсус», — добавил он. По его словам, лишение России права провести чемпионат россияне уж точно бы заметили, в отличие от очередных экономических санкций. «Эта идея появилась в разговорах между дипломатами разных стран», — подытожил он.

Чемпионат мира по футболу в России начнётся в середине июня, и в нём примет участие польская сборная. Великобритания уже сообщила, что хоть английские футболисты и поедут на турнир в Россию, однако на чемпионат не отправятся представители ни британского правительства, ни королевской семьи, резюмирует радиостанция.