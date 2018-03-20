Французский эксперт: россияне проголосовали за политику Путина, какой бы катастрофичной она ни казалась Западу

На четвёртом сроке президента Путина от внутренней политики России не стоит ждать многого, в отличие от внешней, уверен специалист по истории международных отношений университета Сорбонна Мишель Ламбер. На страницах Atlantico эксперт предсказывает России в ближайшие шесть лет укрепление связей с Китаем и переориентацию внешней политики на Восток, а также делится своим мнением о причинах популярности Владимира Путина и проводимой им политики в России.

После переизбрания Владимира Путина на четвёртый срок «мы по праву можем задаться вопросом о способности российских граждан — и в особенности «путинского поколения» — выбрать демократический и многопартийный путь после его ухода», считает специалист по истории международных отношений университета Сорбонна Мишель Ламбер.

Отличие этих выборов от предыдущих было, по его мнению, в «отсутствии оптимизма и мобилизации среди российских граждан, проживающих за рубежом».

«Ожидаемая победа укрепляет политический склероз в стране и порождает в Европе и США страх усиления авторитарной власти и ослабления оппозиции», — заявил Ламбер в интервью Atlantico.

Победа Путина на президентских выборах не стала главным событием для зарубежных СМИ. Что касается иностранных правительств, «никто из них не ждёт перемен в дипломатической линии Путина после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014-м», уверен эксперт.

«То есть мы присутствуем при претворении в жизнь пессимистического сценария, в котором российский президент получает свободу совершать всё, что пожелает, и дискредитировать демократические принципы без какого-либо сопротивления», — убеждён собеседник Atlantico. B этом смысле результат выборов представляет собой не «тотальную победу» российского президента, а победу «авторитарного принципа над демократическим», полагает автор.

Что касается необычно высокой явки на выборы, пессимисты — в первую очередь в Европе и США — скажут, что такие показатели стали следствием массового мошенничества. «Если это так, власть Путина основывается не на поддержке народа, а на его неучастии», — считает Ламбер.

Оптимисты же — главным образом в России — станут утверждать, что «российский народ принял решение массово поддержать своего президента, чья политика приносит ожидаемые результаты».

«Действительно, после каждого конфликта (Чечня, Грузия, Украина, Сирия) легитимность российского президента укрепляется — как и его имидж лидера», — отмечает Ламбер. К тому же российские граждане не ассоциируют Путина с правительством, «для них он вне системы и является воплощением стабильности, как монархи».

Путину удалось вернуть российскому народу, «униженному после распада СССР», гордость за свою страну: Крым вернулся в состав России, Украина не войдёт ни в ЕС, ни в НАТО, пока не разрешит «конфликт, поддерживаемый Кремлём», а Сирия стала российским аванпостом на Ближнем Востоке. «В общем политика Путина, какой бы катастрофичной она ни казалась нам за границей, в глазах жителей России является успехом, этим и объясняются отданные за него голоса», — полагает историк.

На четвёртом сроке российского президента «от национальной российской политики ждать особенно нечего, но от международной — ожидать можно многого», — уверен Ламбер.

Что касается российской экономики, она, по мнению собеседника Atlantico, «зависит теперь не от реформ Москвы, а от экономической позиции Пекина». Только Китай со своими туристами и инвестициями может дать толчок российской экономике, уверен эксперт.

В то же время на международной арене у России хорошие перспективы: Европейский союз «трещит по швам», НАТО ослаблено «империалистическими амбициями» Эрдогана и «изоляционизмом» Трампа, в то время как Россия, кажется, «хорошо управляется с сепаратистскими территориями в Восточной Европе» (Приднестровье, восток Украины, Абхазия, Южная Осетия) и успешно продвигает свою стратегию влияния в регионе.

Можно ожидать, что политика всё больше будет ориентирована на Китай и укрепление регионального сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза «с целью придания ему черт Европейского союза», — прогнозирует Ламбер. Однако в какой-то момент в период четвёртого срока Путина в отношениях России и Китая может возникнуть напряжённость, «связанная с отказом Кремля предоставить Китаю больше военной автономии в Центральной Азии и Чёрном море».

В России не существует единого мнения о будущем отношений России с Западом, уверен эксперт. Однако и в Европе мнения о надлежащей дипломатической линии, притом что у каждой страны своё отношение к этому вопросу, «порой даже шизофренические». Если Польша и Эстония настроены против России, то другие, как, например, Болгария и Словения, «не кажутся озабоченными усилением влияния Москвы». В Германии недовольство недостатком демократии в России не мешает диалогу о поставках газа по дну Балтийского моря. Во Франции ведущие политики: президент Эммануэль Макрон и лидер Национального фронта Марин Ле Пен — придерживаются противоположных взглядов в отношении России.

«Если Россия, определённо, не изменится в ближайшие шесть лет, то, возможно, именно Запада коснутся глубинные изменения, и принимать решение о сближении или отдалении от России он будет самостоятельно», — заключает историк.