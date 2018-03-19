Washington Post: победа Путина сулит обострение отношений между Россией и Западом

После убедительной победы Владимира Путина на выборах есть большая вероятность дальнейшего роста напряжённости между Москвой и западными странами, считает The Washington Post. По словам издания, наличие внешней угрозы поможет президенту консолидировать власть, что особенно важно на фоне продолжающейся борьбы внутри российской элиты.

«Одержав в воскресенье убедительную победу, Путин получил желаемое электоральное шоу. Пока он обдумывает следующий шаг, стоит ждать роста напряжённости его отношений с Западом», — пишет The Washington Post.

По словам издания, за несколько недель до голосования российский президент практически не участвовал в предвыборной кампании и не рассказывал детально о проведении важных реформ. Но он «действительно привёл россиян в трепет демонстрацией нового фантастического оружия».

Параллельно с этим государственные телеканалы «усилили накал, сообщая об угрозах, которые якобы представляют» Соединённые Штаты и их союзники. «Общий посыл был следующим: Россия подвергается нападению, и для выживания ей необходим сильный лидер», — утверждается в статье.

В ближайшие месяцы российскому президенту предстоит определить состав будущего правительства с учётом конкурирующих интересов правящей элиты. В результате, по мнению многих аналитиков, на фоне этой продолжающейся внутренней борьбы за внутриполитический курс страны Путин будет заинтересован в обострении конфликта с Западом.

Во время выборов 2012 года на фоне крупных уличных протестов Путин «ужесточил свою антиамериканскую риторику». Представители США полагали, что это всего лишь «хитрый ход», и ожидали, что сразу после переизбрания российский президент «умерит пыл». Но тогда эти ожидания не оправдались, и вряд ли оправдаются сейчас, рассуждает издание.

«Рост напряжённости за рубежом помогает Путину укреплять власть на родине. И консолидация власти ему может пригодиться с учётом того, что внутри правящей элиты нарастает борьба за преемственность», — отмечается в статье.

В теории, после победы на выборах ничто не помешает российскому президенту править до 2024 года. Но что случится потом? Аналитики всё больше склоняются к мнению, что он захочет как можно дольше оставаться у власти. Возможно, Путин последует примеру председателя КНР Си Цзиньпина и отменит ограничение срока полномочий. Также не исключено, что он займёт специально созданный пост национального лидера на манер иранского аятоллы, считает The Washington Post.

На взгляд издания, о том, как Путин собирается обращаться с вопросом преемственности, можно будет судить по правительству, которое он сформирует после инаугурации в мае. Если Дмитрий Медведев сохранит за собой текущий пост, то это будет означать, что российский президент хочет «минимизировать слухи о его преемнике». Возвращение в кабмин «относительно либерального» экс-министра финансов Алексея Кудрина станет «неудачей для радикального крыла» силовиков и признаком грядущих экономических реформ.

Несмотря на «неуверенность в Кремле», продемократическая российская оппозиция выглядит ещё более разобщённой, чем когда-либо. «Самым ярким символом» того, что российский президент останется у власти, стала не его «неизбежная победа на выборах», а дебаты между двумя «ведущими представителями протестного движения»: «борцом с коррупцией» Алексеем Навальным и «либеральной экс-телеведущей» Ксенией Собчак.

Во время прямой трансляции в интернете Навальный раскритиковал Собчак за то, что она выставляла свою кандидатуру. По его словам, своим участием она добавила легитимности «фальшивым выборам» Путина, подчёркивает The Washington Post.