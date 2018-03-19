Обозреватель CNN предрекает Путину роль «хромой утки» на четвёртом президентском сроке

Несмотря на безоговорочную победу на выборах, предстоящий президентский срок поставит перед Владимиром Путиным множество вопросов, уверена обозреватель CNN Джилл Догерти. Главными вопросами, по мнению журналистки, станут намерения президента в отношении реформ и возможного преемника.

И в заключение Джилл Догерти из Москвы. Фред уже рассказал нам, что особенного напряжения не ощущается. Всё было ожидаемо. Как вы думаете, какое чувство будет преобладать завтра?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, обозреватель CNN: Вы спрашиваете, какие настроения будут завтра в Москве?

Верно.

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: Я думаю, Кремль будет счастлив. Они хотели набрать около 70 процентов и получили даже больше. Они воспримут это как безоговорочную поддержку. Они скажут: «Знаете, выборы прошли очень хорошо. Господин Путин вернулся к работе ― я гарантирую, что он вернётся к работе практически сразу, потому что это в его стиле, ― и продолжает делать всё для блага российского народа».

Проблема в том, что фактически в данный момент он становится чем-то вроде «хромой утки»*. Конечно, впереди ещё шесть лет. Но фактически ему придётся уже думать о том, в какую сторону он будет двигаться, что он намерен делать. Решит ли он проводить реформы? Что будет с людьми из его администрации? Он привлёк к работе множество молодых технократов, которые рады были бы попробовать что-то сделать. Удастся ли им чего-то добиться? Спустит ли он распоряжение, что они могут «отпустить тормоз» и действительно что-то предпринять?

И есть ли у него на примете кто-то, кто в конечном итоге придёт на его место? Передаст ли он кому-то бразды правления в конце этого шестилетнего срока?

В общем, есть множество вопросов, ответы на которые будет очень интересно услышать. И, кстати, мы ждём, что сегодня вечером он произнесёт какую-то речь, и, возможно, в этой речи обозначит направление, в котором желает двигаться, по крайней мере в самое ближайшее время.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 марта 2018 года.

* В Америке хромой уткой принято называть президента, который пошёл на последний срок либо вскоре покинет пост (прим. ИноТВ).