Обозреватель CNN: на выборах президента россияне голосуют за стабильность

Один из ключевых факторов, которыми руководствуются россияне на выборах президента, — это предсказуемость, считает обозреватель CNN Джилл Догерти. По её мнению, многие избиратели хорошо помнят экономические трудности, с которыми столкнулась их страна в постсоветский период.

С нами на связи из московского бюро CNN Джилл Догерти. Джил, Мэтью уже вскользь упомянул об этом, но если говорить о Владимире Путине, какие существуют важные факторы, которыми руководствуются россияне, идя на выборы? Связано ли это с экономикой, безопасностью? Что важно для россиян, которые принимают это решение?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, обозреватель CNN: Знаете, отчасти это объясняется тем, что некоторых устраивает предсказуемость. Потому что в течение многих лет в постсоветский период непредсказуемость здесь считалась чем-то плохим: экономика испытывала трудности, в Чечне шла война и так далее. В первую очередь это касалось экономики.

Поэтому для некоторых людей, особенно старшего поколения, которые прошли через всё это, предсказуемость — это хорошо. Они считают, что в первую очередь Путин дал им нынешнюю экономику. Они сталкиваются с проблемами и санкциями, но фактически живут лучше, чем прежде. Это один фактор.

Кроме того, на мой взгляд, существует мнение, связанное со сферой международных отношений, что Путин вернул Россию на мировую сцену. Возможно, её не хвалят другие страны. Но по крайней мере другие страны, остальной мир считается с Россией. И всё это благодаря Путину и его очень решительному руководству. Некоторых привлекает этот фактор.

Я думаю, если что и было настоящим испытанием, так это потенциальный фактор скуки. Иными словами, предсказуемость могла привести к тому, что люди остались бы дома, а если бы они остались дома и не проголосовали, то они бы соглашались или по крайней мере играли бы на руку оппозиции вроде господина Навального, который говорил людям: «Не ходите, не голосуйте. Это ненастоящие выборы».

Существуют все эти факторы. Но кроме того, Джордж, необходимо отметить, что есть молодые люди, с которыми я побеседовала. И я бы сказала, что они настроены патриотически, любят Россию, но Путин им не нравится. И вместе с тем они не знают, что делать с этим отсутствием надежды на будущее.

Так что все эти факторы взаимосвязаны. Но Кремль решительно намерен привлечь всех к голосованию.

Интересно, Джилл.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 марта 2018 года.