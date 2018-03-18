CNN удивился энтузиазму избирателей на выборах президента России

Корреспондент CNN Мэтью Чанс рассказал о ходе выборов президента на одном из московских избирательных участков. По признанию американского журналиста, вопреки ожиданиям россияне активно участвуют в голосовании, несмотря на то что их «выбор очень ограничен».

Мэтью, первый вопрос к вам. Вы находитесь на избирательном участке. Расскажите нам, какое настроение у избирателей, которые приходят на выборы?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Вообще, мне кажется, они настроены довольно оптимистично. И это в определённой степени удивительно, потому что, как мы видели до выборов, в стране наблюдался довольно высокий уровень апатии просто потому, что демократический выбор на этих президентских выборах в России очень ограничен.

Вы правы, в выборах участвуют восемь кандидатов, но есть лишь один реальный претендент — и это, конечно, Владимир Путин. И россияне чётко понимают, что демократического выбора нет. И это чувство должно было повлиять на их энтузиазм по поводу участия в этих выборах. И Кремль это очень хорошо понимал. И они приложили значительные усилия, чтобы попытаться мотивировать людей выйти из дома, появиться на участке и проголосовать.

Более того, пару дней назад Владимир Путин выступил на государственном телевидении, чтобы призвать россиян выразить своё мнение. Хотя, разумеется, все понимают, что Владимир Путин — единственный, у кого есть какой-то шанс победить на этих президентских выборах.

И, как вы можете видеть, явка на этом избирательном участке в центре Москвы к настоящему моменту выглядит довольно оживлённой. Тут целые очереди людей, которые очевидно явились из одной конкретной компании, строительной фирмы. Она разрешила своим сотрудникам проголосовать. Подобное происходит повсюду в этом городе и, разумеется, в этой огромной стране, которая насчитывает 11 часовых поясов.

Вот здесь люди опускают свои бюллетени. Это машина для автоматического подсчёта голосов. Люди ставят крест рядом с фамилией предпочтительного кандидата, бюллетень попадает в этот компьютер — и он автоматически регистрирует, за какого кандидата был отдан голос.

Мы полагали, что настроения будут довольно апатичными. Но в действительности, по крайней мере конкретно на этом избирательном участке в центре Москвы, выборы проходят оживлённо. Но, очевидно, мы будем очень внимательно следить за тем, какой окажется итоговая явка, чтобы получить представление, насколько, в самом деле, высок энтузиазм в этом своего рода состязании с предсказуемым результатом в России.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 марта 2018 года.