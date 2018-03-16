N-TV: президента России будут выбирать даже в космосе

Находящийся на МКС российский космонавт Антон Шкаплеров сможет удалённо проголосовать за своего кандидата на выборах президента России, сообщает N-TV. Для этого со станцией установят закрытую связь, по которой Шкаплеров передаст свою гражданскую волю доверенному лицу, а тот, в свою очередь, — избирательной комиссии.
В это воскресенье в России пройдут президентские выборы, напоминает N-TV. Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), также хочет проголосовать. Ему не впервой исполнять свой гражданский долг из космоса. Во время прошлых выборов он также находился на МКС, поясняет немецкий телеканал на своём сайте.
«Мы перейдём в отдельный модуль станции, нам будет выделена отдельная закрытая связь», — рассказал Шкаплеров о процедуре голосования на станции. Бюллетени на МКС им выслали заранее. «Наше доверенное лицо попросит указать кандидата, за которого мы хотим проголосовать, чтобы поставить с наших слов напротив него галочку. Дальше наш представитель положит бюллетени в специальный чемоданчик с гербом России и передаст представителю избирательной комиссии, — объяснил он. — Я думаю, в этот раз ничего меняться не будет, схема будет такая же».
Пока что Шкаплеров — единственный россиянин на МКС, но через три дня после выборов к нему присоединится Олег Артемьев. В день выборов он и его дублёр Алексей Овчинин будут находиться в карантине. Чтобы они смогли принять участие в выборах, к ним приедет специальный человек и возьмёт их голоса, рассказал сам Артемьев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представленные британскими властями фотографии подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии имеют ряд нестыковок.
Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о достижении определённого прогресса в обсуждении заключения нового договора, который заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала материал The New York Times, в котором неназванный источник рассказывает о попытках чиновников администрации президента США Дональда Трампа ему противодействовать.
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал выводы властей Великобритании, что подозреваемые по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери являются российскими гражданами.
Представители разведок соглашения Five Eyes, в которое входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, договорились сотрудничать в блокировании иностранного вмешательства в свои демократические процессы.
Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной экономической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что подготовительный орган Совета ЕС одобрил решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России, которое ранее было согласовано на техническом уровне.