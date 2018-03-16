N-TV: президента России будут выбирать даже в космосе

Находящийся на МКС российский космонавт Антон Шкаплеров сможет удалённо проголосовать за своего кандидата на выборах президента России, сообщает N-TV. Для этого со станцией установят закрытую связь, по которой Шкаплеров передаст свою гражданскую волю доверенному лицу, а тот, в свою очередь, — избирательной комиссии.

В это воскресенье в России пройдут президентские выборы, напоминает N-TV. Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), также хочет проголосовать. Ему не впервой исполнять свой гражданский долг из космоса. Во время прошлых выборов он также находился на МКС, поясняет немецкий телеканал на своём сайте.

«Мы перейдём в отдельный модуль станции, нам будет выделена отдельная закрытая связь», — рассказал Шкаплеров о процедуре голосования на станции. Бюллетени на МКС им выслали заранее. «Наше доверенное лицо попросит указать кандидата, за которого мы хотим проголосовать, чтобы поставить с наших слов напротив него галочку. Дальше наш представитель положит бюллетени в специальный чемоданчик с гербом России и передаст представителю избирательной комиссии, — объяснил он. — Я думаю, в этот раз ничего меняться не будет, схема будет такая же».

Пока что Шкаплеров — единственный россиянин на МКС, но через три дня после выборов к нему присоединится Олег Артемьев. В день выборов он и его дублёр Алексей Овчинин будут находиться в карантине. Чтобы они смогли принять участие в выборах, к ним приедет специальный человек и возьмёт их голоса, рассказал сам Артемьев.