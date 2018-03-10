Washington Post: поддержка молодёжи помогает Путину «укреплять авторитаризм»

Молодые россияне — самые серьёзные фанаты Владимира Путина, пишет The Washington Post. Граждане России, которые лишь недавно достигли совершеннолетия, не помнят жизнь до Путина, ведь он пришёл к власти 18 лет назад. Часть молодёжи выходит на уличные протесты, но социологи заявляют, что гораздо больше молодых россиян признают его в качестве главы государства.

Согласно опросам, среди молодёжи Путин пользуется большей поддержкой, чем среди населения в целом. С точки зрения жителей Запада, молодые россияне живут в мире противоречий. На самом деле их готовность принять эти противоречия помогает объяснить, почему Путину удаётся удерживать власть в своих руках.

«Ты понимаешь, что при нём жить хорошо, и не жалуешься, — заявил изданию 18-летний Дмитрий Шабуров. — И когда я просыпаюсь в своей квартире, никто не ведёт меня в ГУЛАГ».

«Российская душа требует того, чтобы в стране был один сильный политик, который походит на царя», — отметила 20-летняя Екатерина Мамай, которая учится на журналиста. Как подчёркивает издание, хотя девушка и знает, что в её стране журналистика не является свободной, она тем не менее собирается голосовать за Владимира Путина.

18 марта россияне отправятся на выборы, чтобы в четвёртый раз избрать на пост президента 65-летнего бывшего офицера КГБ, который превратил молодую хаотическую демократию этой страны в авторитарную систему. Он ослабил оппозицию не только благодаря своему контролю над главными телевизионными каналами России, над спецслужбами и судебной системой, но также и благодаря тому, что большая часть россиян — и это признают даже многие его противники — поддерживают нынешнего президента.

Проведённый в декабре опрос независимого «Левада-Центра» показал, что Путина на посту президента России одобряют 81% россиян, в том числе 86% жителей страны в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, в этой же возрастной группе 67% опрошенных заявили, что страна движется в верном направлении, при этом в общем среди россиян этой точки зрения придерживается 56% населения.

Как пишет The Washington Post, поколение российской молодёжи, которое в отличие от своих предшественников имеет небывалый доселе доступ к информации и международному сообществу, теперь помогает Путину укреплять авторитаризм.

Молодые россияне предпочитают концентрироваться не на преследовании Путиным его оппонентов, а на некоем ощущении личной свободы, которое возникает благодаря в основном открытому интернету, открытому рынку труда и открытым границам. Многие из них считают государственное телевидение пропагандой, но при этом повторяют его центральный посыл о том, что России нужен Путин, чтобы противостоять американской агрессии. Возможно, самое важное заключается в том, что молодёжь находится под влиянием коллективной истории, которой они никогда не знали, — под влиянием страха, что вернутся кризисные 90-е или «удушливая эпоха» СССР.

«Мы уже знаем о нём всё, — заявил 20-летний Павел Рыбин. — Если сейчас люди вновь его изберут, всё будет тихо и спокойно».

В прошлом году российская молодёжь фигурировала в СМИ, поскольку именно они составляли костяк многотысячных протестов в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального, который на YouTube рассказывал о «явных противоправных действиях». Однако аналитики предупреждают, что неправильно воспринимать эти протесты как волну антипутинской ярости, подобной тому, что было во время «арабской весны».

«На данный момент нет критической массы людей, требующих радикальных изменений, — написали политологи Иван Крыстев и Глеб Павловский в этом месяце для аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям». — Вопреки фантазиям Запада россияне в возрасте до 25 лет находятся в числе наиболее консервативных и пропутинских групп общества».