L'Express: президентские выборы в России — битва за молодёжь

Молодёжь, или так называемое «путинское поколение», находится накануне выборов в центре всеобщего внимания в России, отмечает L’Express. Если оппозиция пытается убедить молодых россиян бойкотировать выборы, то Кремль ищет способы привлечь их на избирательные участки.

С тех пор как десятки тысяч молодых людей в России вышли в прошлом году на уличные акции протеста, организованные оппозиционером Алексеем Навальным, «путинское поколение» находится в центре всеобщего внимания, передаёт L’Express.

Если оппозиционер призывает молодёжь к бойкоту выборов, то Кремль пытается привлечь юное поколение на свою сторону.

К примеру, в тот же день, когда Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы президента, он посетил Всемирный молодёжный форум. На вопрос президента, поддержат ли его участники форума, они ответили громогласным «Да!».

С тех пор Путин ещё не раз появлялся на мероприятиях, посвящённых молодёжи, и даже — в угоду юным избирателям — назначил главу Центра по развитию молодых талантов в Сочи Елену Шмелёву сопредседателем своего избирательного штаба.

По данным ВЦИОМ, менее половины граждан России в возрасте 18—24 лет собираются принять участие в предстоящих выборах, однако 82% из тех, кто всё же придёт на избирательный участок, собираются голосовать за Путина, отмечает издание.

«В их среде показатели поддержки и одобрения Путина выше, чем у других возрастных категорий», — объясняет сотрудник «Левада-Центра» Денис Волков.

Для того чтобы побудить «путинское поколение» пойти на выборы, Российский союз молодёжи взялся за организацию концертов в российских университетах и институтах.

По мнению 21-летней Дианы Ченяковской, сторонницы Владимира Путина, «стабильность — ключ к успеху». Но Олесю Христосенко, активистку, призывающую к бойкоту выборов, подобный аргумент выводит из себя. «Многие боятся перемен», — уверена она. По мнению Христосенко, единственное, что осталось «стабильным» при Путине — «это коррупция и низкие зарплаты».

«Те (молодые люди. — ИноТВ), кто пойдёт голосовать, проголосуют за Путина, но их будет немного. Не потому, что они против него, а потому, что они не интересуются политикой», — считает Волков.

Оппозиция, лишённая доступа к федеральным каналам, успешно доносит свою позицию до молодёжи с помощью социальных сетей, однако не все из них руководствуются в своих суждениях тем, что видят онлайн, отмечает L’Express.

По словам 23-летнего Никиты из Сочи, его участие в выборах будет зависеть от работы и его самочувствия. «Я ни разу не ходил голосовать и не думаю, что мой голос что-то изменит в такой большой стране», — делится с изданием молодой человек.