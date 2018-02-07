Собчак: «Я не боюсь Путина, поэтому я иду на выборы и составлю ему конкуренцию»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак на этой неделе находится с визитом в США, в то время как до голосования остаётся чуть больше месяца, сообщает ABC News. На своей пресс-конференции в Вашингтоне Собчак заявила, что не боится Путина и идёт на выборы, чтобы составить ему конкуренцию.

«У неё больше 5 миллионов подписчиков в Instagram. Она — завсегдатай недель моды в Париже и Милане. Её также называют «русской Пэрис Хилтон». Но у 36-летней Ксении Собчак есть новая цель: борьба с Владимиром Путиным за пост президента России», — пишет ABC News.

«Моя кампания называется «кампания без страха», — заявила Собчак во вторник во время пресс-конференции в Вашингтоне. — Я не боюсь Путина, поэтому я иду на выборы и составлю ему конкуренцию».

Как сообщает издание, кандидат в президенты России на этой неделе находится с визитом в США, в то время как до выборов остаётся чуть больше месяца.

Собчак рассеяла подозрения о том, что она является ставленником США. «Я постоянно получаю сообщения о том, что Америка мне платит, что я работаю на неё, что я связана с ЦРУ... бла-бла-бла, — отметила Собчак. — Я не работаю на Америку, я работаю на благо моей страны, но я не считаю Америку врагом. Я нахожусь здесь для того, чтобы показать, что здесь есть люди, которые готовы к разговору, к обсуждению проблем с целью найти им решение. Я нахожусь здесь для того, чтобы заявить, что Россия — это не Путин».

Взгляды Собчак идут вразрез с направлением, которое избрал для России Владимир Путин. Она основывает свою программу на либеральных принципах, призывая к сотрудничеству не только с США, но и с НАТО и ЕС. Она также выступает за приватизацию государственных предприятий и СМИ, а также за реформирование судебной системы.

Собчак признаёт, что у неё практически нет шансов на победу на выборах. При этом она настаивает на том, что она является независимым кандидатом и не была замешана в коррупционных делах, отмечает ABC News.

«Я действительно бизнес-леди, которая всего добилась сама. Я и не могла быть замешана в коррупционных делах с государством, поскольку я никогда не имела с ним никаких дел. Все деньги я заработала в шоу-бизнесе», — заявила Собчак.

Собчак часто сравнивают с другой «телезвездой, которая выдвигалась в президенты», — с Дональдом Трампом. Собчак предупредила мировых лидеров, включая Трампа, что, если они позвонят Путину для того, чтобы поздравить его с победой, они тем самым «легитимируют его переизбрание».

Собчак также не боится говорить на табуированные в России темы, такие как защита прав ЛГБТ в России. «Я единственный кандидат, который поддерживает сексуальные меньшинства в России, — заявила Собчак. — Я выступаю за то, чтобы они имели право заключать браки, тогда как большинство людей хотят отправлять их за это в тюрьму».

Хотя Собчак понимает, что такие взгляды не поощряются в консервативной России, ей важно говорить об этом, утверждает ABC News. «Даже если я не смогу победить сейчас, я думаю, что говорить о либеральных ценностях, которые очень важны для меня, — это уже большое дело для моей страны, поскольку они никогда не слышали этого от политика, от кандидата в президенты», — отметила Ксения Собчак.