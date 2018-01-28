Dagens Nyheter: Собчак не надеется на победу, но строит планы на будущее

Хотя кандидат в президенты России Ксения Собчак и не считает, что у неё есть шанс на победу в грядущих выборах, в этом году она главным образом намерена создать почву для того, чтобы занять президентский пост через шесть лет. В своём интервью Dagens Nyheter политик также заявила, что выборы в России легитимными делает не столько её присутствие на них, сколько признание их результатов странами Запада.

В истории России женщины занимали трон несколько раз, и Ксения Собчак собирается стать одной из них. Она называет себя патриоткой, но не такой, какие по душе нынешним кремлёвским властям, — ведь у неё есть собственная повестка дня. О ней Собчак в эксклюзивном интервью рассказала журналистке Dagens Nyheter Анне-Лене Лаурен.



«Россия — это не Путин. Мы европейская страна мировой культуры с огромным количеством людей, которые не поддерживают политику Путину. Я патриот именно потому, что я горжусь русским языком, культурой и всеми теми прекрасными людьми, которые здесь живут», — заявила кандидат в президенты.



18 марта в России, напоминает корреспондент, состоятся президентские выборы. По мнению Лаурен, Путин победит, но Кремлю нужен либеральный кандидат — кто-то, кто собрал бы голоса в больших городах.



На Западе, отмечает Лаурен, считают, что Путину не нужна конкуренция на выборах. «Однако это не так — Путину нужны соперники, но они должны быть правильными. Их задача — не бросить вызов Путину и даже не устроить с ним спарринг, а позаботиться об избирателях, которые в любом случае никогда бы за него не проголосовали. Таким образом повышается явка и придаётся легитимность выборам», — уверена шведская журналистка.



Когда же в середине октября Собчак сообщила, что собирается баллотироваться в президенты, она привлекла к себе много внимания — её звали на «государственные» каналы, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал её талантливой и яркой.



Для многих россиянок, продолжает Лаурен, Собчак стала настоящим идолом, потому что она не только красивая, но и умная, а также точно знает, чего хочет. Однако для многих других Собчак — это олицетворение «презираемого класса богатых москвичей, который ничего не знает о жизни обычных россиян».



После нескольких месяцев переговоров шведской журналистке, наконец, удалось договориться о 15-минутном интервью с Собчак. «Мне можно было задавать вопросы в течение 15 минут, пока над ней работали гримёры», — пишет Лаурен.



По словам Собчак, она не собирается врать своим избирателям по поводу её шансов на победу.



«Мне ясно, что я не одержу победу, и эти выборы могут закончиться только одним: Путин победит. Ни у кого другого нет шансов. Но если я получу много голосов, это станет хорошим заделом для того, чтобы создать свою партию, выставить кандидатуру на следующих выборах через шесть лет и победить. Это абсолютно реально», — заявила кандидат.



Тем не менее Собчак не смогла дать точного ответа на вопрос, будут ли в России «настоящие выборы».



«Этого я не знаю. Однако надежда на это есть. Путин — это человек, который очень внимательно следит за атмосферой в обществе и за тем, что думают люди. Он не может закрыть глаза на то, что в России очень много недовольных», — отметила политик.



Через шесть лет, продолжает Собчак, Путину будет 72 года, и, по её убеждению, «в случае если он сможет спокойно переехать в Сочи и загорать там на солнце», то он так и поступит. «Наша важнейшая задача — добиться того, чтобы Путин спокойно передал власть после окончания следующего президентского срока», — подчеркнула Собчак.



Политик также не видит ничего предосудительного в том, что она сама участвует в выборах, которые называет «подстроенными», и тем самым придаёт им легитимности.



«Легитимными выборы делаю не я, а, среди прочих, Швеция, Финляндия и другие страны ЕС, которые признают их результаты. Легитимными выборы делают Меркель, Трамп и другие отдельные лидеры ЕС, а не какая-то Ксения Собчак», — подчеркнула она, добавив, что она ни в коем случае не стремится к тому, чтобы Россию изолировали.



Цель Собчак — ни больше ни меньше — политическая власть в России. Она хочет стать президентом через шесть лет, когда Путин, как она надеется, переедет в «свой дворец в Сочи».



«Я хочу, чтобы в России впервые за десять лет появилась новая сильная партия. Для того чтобы стать президентом, нужна поддержка партии, которая представлена в Думе. Такую партию я собираюсь основать перед следующими парламентскими выборами; затем я выставлю свою кандидатуру на следующие президентские выборы», — заявила Собчак.



Политик также считает, что в России пол кандидата в президенты имеет немаловажное значение.



«У нас, к сожалению, сильная патерналистская культура, и я постараюсь это изменить. В то же время в российской истории было очень много женщин-руководителей. Елизавета Петровна, Екатерина I, Екатерина Великая, Анна Иоанновна… Россией управляли много женщин. У нас есть традиция сильных женщин, которые работают, сражаются и обеспечивают семьи, пока мужчины пьянствуют», — отметила она.



Собчак не обошла стороной и вопрос того, почему многие её ненавидят.



«Вы же понимаете, что нельзя не ненавидеть женщину, которая родилась с серебряной ложкой во рту, у которой было всё, о чём можно было мечтать, — а затем внезапно отказывается от всего этого? Понимаете, как её должны шельмовать? Все государственные телеканалы максимально очерняли меня с тех пор, как я завязала с шоу-бизнесом и стала независимым журналистом. Они не хотят, чтобы люди поняли, что я пожертвовала своей карьерой, чтобы говорить правду… Это называется пропагандой», — заявила она, дав знак, что интервью окончено.



Выходя из гримёрки, шведская журналистка заметила, что избирательный штаб Собчак расположился в совсем не дешёвом помещении. По словам Собчак, она не так давно встретила «двух весьма зажиточных людей», которые пообещали поддержать её кандидатуру. Сама политик утверждает, что её в основном финансируют бизнесмены, которые хотят видеть Россию правовым государством.



Тем не менее их личности пока неизвестны. Сами они обещали, что их имена будут обнародованы несколько позже, подводит итог Анна-Лена Лаурен.