Daily Mail: Собчак пригласили на молитвенный завтрак в Вашингтоне

Кандидат в президенты России Ксения Собчак получила приглашение на ежегодный молитвенный завтрак, который организуют американские власти в Вашингтоне и на котором традиционно присутствует президент США, пишет Daily Mail. Впрочем, как отмечают представители Собчак, у неё очень «плотное расписание» на визит в Америку, поэтому неизвестно, появится ли она на завтраке.

Российская телеведущая и соперница Владимира Путина по предвыборной гонке Ксения Собчак была приглашена в Вашингтон на ежегодный молитвенный завтрак, где традиционно присутствует президент США, сообщает Daily Mail.

Мероприятие состоится 1 февраля. Как заявил российским журналистам пресс-секретарь 36-летней Собчак, она пробудет в США неполные три дня. Однако из-за «плотного расписания», заполненного встречами и выступлениями, кандидат в президенты России пока не подтвердила своё присутствие на молитвенном завтраке. Кроме Собчак, приглашения получили также несколько российских парламентариев.

До того как Ксения Собчак, которую некоторые называют «русская Пэрис Хилтон», пошла в журналистику, она уже была известна как «икона стиля» и «светская львица», напоминает издание. Ну а на сегодня телеведущая неоднократно высказывала своё критическое мнение в отношении российских властей и подчёркивала, что страна устала от существующей элиты и нуждается в переменах.

Как заявляет Собчак, во время интервью с Владимиром Путиным она предупреждала президента о своём намерении баллотироваться. «У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала», — прокомментировала политик.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

An225: Что ж, вот и США вмешиваются в российские выборы. Но они могут делать это сколько угодно — эту ведьму всё равно никогда не выберут.

Pienso: Я бы подала в суд на любого, кто оскорбил бы меня, назвав «Пэрис Хилтон», которая совсем недалёкого ума, да ещё и в тюрьме побывала.

Cassdailymail: Судя по тому, что Daily Mail обычно пишет о России, её кто-нибудь убьёт и съест.

Star Voyager: Молитвенный завтрак Трампа? Да вы шутите! Трамп молится? Кому? Сатане?

Deego2017: Кажется, Трамп не может удержаться без обхаживаний русских.

Pretty_MissM в ответ Deego2017: Вы так говорите, будто они там только вдвоём будут сидеть. Расслабьтесь, не он написал эту статью, и сомневаюсь, что он лично ей позвонил и пригласил. А да, кстати, на самом деле мы не воюем с Россией.