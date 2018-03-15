Focus: самое интересное ждёт Россию после выборов

Сами по себе выборы президента России в 2018 году лишены интриги, пишет Focus. Но есть основания полагать, что самое интересное начнётся после них, считает автор статьи Клаудиа Кроуфорд. В авторе теплится надежда, что последний срок главы Кремля Владимира Путина будет иным.

18 марта в России пройдут выборы нового президента, пишет Focus. В гонке за кресло главы государства участвуют восемь кандидатов, но помимо очевидного фаворита Владимира Путина все остальные являются скорее статистами, чья роль заключается исключительно в обеспечении явки, считает немецкое издание. Цель кремлёвских стратегов — обеспечить легитимность выборов, показать, что нынешнего президента поддерживают широкие слои населения. И для этого они хотят обеспечить явку и рейтинг Путина в 70%.

Даже сама дата проведения выборов — это тоже некая форма «мобилизации избирателей», продолжает издание. Ведь 18 марта 2014 года Крым присоединился к России. Привязка к этому событию призвана вызвать эмоции и сподвигнуть людей к посещению избирательных участков, полагает автор статьи Клаудиа Кроуфорд. К тому же региональные власти привлекают граждан различными мероприятиями, например концертами.

Но самое интересное произойдёт не на выборах, а после них, убеждена журналист. Ведь, по-видимому, это будет последний президентский срок Владимира Путина. При этом чёткой предвыборной программы у него нет, но его послание Федеральному собранию от первого марта можно рассматривать как таковую, считает автор.

Вторая половина двухчасового выступления главы Кремля была посвящена презентации новых типов вооружения, рассказывает издание. Эту часть можно рассматривать как предупреждение для Запада, но она также призвана вызвать у россиян чувство гордости за свою родину и объединить народ. Главным же для людей вопросам была уделена первая часть. Путин говорил о повышении зарплат и пенсий, здравоохранительной и образовательной системах, жилье, развитии экономики и многом другом.

В своём послании он озвучил ряд «очень амбициозных целей», продолжает Кроуфорд. Стоит отметить, что страна находится в сложной экономической ситуации. С 2012 года уровень бедности в стране вырос. Россия столкнулась с очень непростыми внутриполитическими проблемами. Собственно, Путин сам вполне адекватно оценивает положение дел. Вопрос в том, что с этим делать. Нужно проводить реформы, но это означает идти на риски, рассуждает автор: «За прошедшие годы в процессе обдумывания необходимых шагов потребность в стабильности и контроле всегда побеждала». В результате в стране сформировалась слабая экономика, уровень жизни снижается, а общество аполитично и пассивно, считает журналист.

С самим президентом Путиным нельзя не согласиться, отмечает Кроуфорд: «И вопрос не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Это как тяжёлая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри. Организм часто этого и не чувствует». После таких слов начинаешь с интересом ожидать того, что произойдёт после выборов. Одни говорят, что ничего не изменится до 2024 года, хотя в действительности это тоже под вопросом, ведь система может оказаться вполне самовоспроизводящейся. Есть те, кто и представить не может, что Путин согласится уйти из политики. Ведь передача власти связана с большими рисками.

Впрочем, в последние месяцы очень многих губернаторов заменяли на «амбициозных технократов». А старых судили за коррупцию. Некоторые видят в этом подготовку почвы для будущих поколений. Однако надежды на то, что в преддверии выборов дышать станет немного легче, не оправдались. СМИ и НКО до сих пор работают в очень стеснённых условиях и находятся под жёстким контролем. Митинги в стране зачастую направлены не против самой системы, а конкретно против коррупции или каких-то социальных проблем.

Кроуфорд советует не обманываться: «Подавляющее большинство россиян находятся в политической апатии, которая находится в странной связи с консервативным патриотизмом, питающимся мнимыми внешнеполитическими победами». В своём послании Путин произнёс ещё одну фразу, которая удивляет, и остаётся надеяться, что она и станет его политической программой: «Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам».