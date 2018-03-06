Stratfor: победа Путину гарантирована, но без оппозиции ему уже не обойтись

В последние годы Кремлю пришлось столкнуться со сложными экономическими и демографическими проблемами — и дни, «когда голоса несогласных можно было игнорировать», подходят к концу, пишет Stratfor. Однако учитывая список кандидатов на предстоящих президентских выборах, куда всё-таки попали лица из оппозиции, издание делает вывод, что Москва готова их услышать.

Результаты президентских выборов в России известны заранее: Владимир Путин заступит на свой четвёртый президентский срок, утверждает Stratfor. На сегодня рейтинг российского лидера составляет «по меньшей мере от 40 до 60%». Впрочем, всё идёт не так гладко, как Кремлю хотелось бы. Среди прочих проблем Москве пришлось столкнуться с растущим уровнем бедности и усиливающейся напряжённостью в обществе, с которыми сложно бороться «эффектными патриотическими трюками и пропагандой». Так что после грядущей «коронации» Путину всё-таки придётся отреагировать на вопросы, которые нередко поднимает российская оппозиция.

В настоящее время Россия испытывает существенные демографические изменения: к примеру, уменьшение числа русских на фоне увеличения числа мусульман, что приводит к усилению социальной напряжённости. Ещё один немаловажный факт — смена поколений. Уже практически треть россиян была рождена после распада СССР, многие из молодых людей не знают другого лидера, кроме Владимира Путина. Они всю жизнь прожили в «относительно процветающей и стабильной России», но теперь хотят возможности менять что-то на политической арене страны.

Другая большая проблема Кремля — застой в экономике. Из-за низких цен на нефть, западных санкций и спада промышленного производства в период с 2014-го по 2017 год Россия погрузилась в рецессию. Москва попыталась сыграть на «националистических чувствах», совершив «аннексию» Крыма, «отправив солдат на восток Украины» и проведя военную интервенцию в Сирии. Но учитывая, что два последних пункта «затянулись и конца им не видно», многие в России начинают высказывать недовольство внешней политикой, требуя в первую очередь решения экономических проблем. Избирателей главным образом волнуют зарплаты и пенсии, порядка 5 млн россиян за последние три года оказались за чертой бедности.

Из-за всех этих нюансов Кремль перенёс выборы с сентября на март — пытаясь «опередить самый трудный период экономической стагнации». Как подчёркивает издание, изначально Москва надеялась провести голосование по системе «70/70»: Путин должен набрать 70% голосов при 70-процентной явке. Однако властям пришлось оставить такие надежды, когда рейтинги российского президента стали снижаться, а отдельные оппозиционные группы — призывать к бойкоту голосования. Конечно, вряд ли Кремль боится, что Путин не выиграет на выборах, но низкая явка поставит под сомнение его безусловное лидерство «в глазах простых россиян, элиты и остального правительства».

Пытаясь привлечь на выборы больше людей, Москва собирается устроить целую развлекательную программу с концертами и ярмарками на избирательных участках. Важное отличие от прошлых лет — вместо привычных лиц, которые на протяжении долгого времени входили в списки кандидатов, сегодня политическая картина выборов разбавлена «разными влиятельными кандидатами». А для Stratfor это говорит о том, что таким образом Кремль меняет своё отношение к оппозиции и тому, как в будущем он будет к ней относиться.

Российская оппозиция весьма разношёрстна: главным образом, она делится по принципу принадлежности к кремлёвской системе. Те, кто в неё не входит, как, например, Алексей Навальный, обычно открыто критикуют президента Путина и «действуют на периферии российской политики». За последние годы, учитывая растущее общественное недовольство, оппозиционным группам удавалось активно продвигать свои идеи в СМИ и социальных сетях по всей стране — ситуация «немыслимая ещё 10 лет назад».

И хотя никто не стоит «между Путиным и его четвёртым сроком», идеологические дискуссии, ведущиеся с подачи оппозиции, доросли до таких масштабов, которые Кремль игнорировать больше не может, полагает издание. Поэтому сегодня Москва пытается ослабить давление, созданное под напором общественного недовольства, и объединить «системную» и «несистемную» оппозиции в «так называемую конструктивную оппозицию», которая, как полагается, будет вместе с Кремлём разрабатывать политику в будущем. По всей видимости, кандидат в президенты Ксения Собчак как раз является частью этой «конструктивной оппозиции».

По мнению Stratfor, после выборов проблемами для Кремля могут стать три главные фигуры из оппозиции: кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Грудинин появился на политической сцене в декабре 2017 года, когда возглавляющий КПРФ Геннадий Зюганов отказался в третий раз баллотироваться в президенты. И в отличие от своего предшественника Грудинину удалось найти поддержку среди широких слоёв населения. Считается, что Кремль одобрил его кандидатуру, надеясь привлечь на избирательные участки жителей Подмосковья. Однако он слишком быстро стал набирать популярность, поэтому внезапно просочилась информация об иностранных активах коммунистического кандидата, подпортившая его предвыборный успех.

После нескольких не слишком активных лет в политическую борьбу вновь пустился Григорий Явлинский. Некогда, в 90-х и начале нулевых, его партия «Яблоко» была довольно популярной и даже была представлена в Думе. Но при националистических настроениях путинского времени ультралиберальные идеи поддерживало всё меньше людей. Сейчас партия вновь активно завоёвывает сердца молодёжи, выступая за улучшение отношений с Западом и критикуя «кремлёвские коррупцию и авторитаризм».

Как считает издание, Кремль хотел бы сотрудничать с Грудининым и Явлинским в качестве «конструктивной оппозиции». Первый, учитывая его успешный экономический опыт с управлением совхозом, мог бы помочь Москве в разработке пенсионных реформ и борьбе с бедностью. У Явлинского, с которым неожиданно в ноябре 2017 года Путин провёл встречу, могут быть полезные идеи относительно внешней политики и привлечения иностранного капитала. Конечно, это не значит, что Москва готова применить более либеральный подход к своей дипломатии, но она начинает слушать мнения оппозиции.

Однако третий человек в указанном Stratfor списке, Алексей Навальный, по мнению издания, вряд ли сможет выйти из политической тени. Его антикоррупционная кампания, направленная против российских элит, включая представителей Кремля, усилила напряжённость в российском обществе. Впрочем, даже несмотря на внушительное число сторонников, пока он не может участвовать в выборах, он не представляет большой угрозы и, по сути, уже не имея реального влияния, «удачно служит номинальной главой» различного рода протестов.

Издание уверено, что сегодня Москва пробует разные стратегии, чтобы справиться с растущим недовольством в стране и показать, что она слышит оппозиционные мнения, «потому что дни, когда она могла игнорировать голоса несогласных, стремительно подходят к концу». В ближайшие годы Кремлю придётся решать непростые социальные и экономические проблемы, реагируя на ожидания нового поколения россиян, и, возможно, наличие на правительственной орбите «небольшого числа оппозиционеров никогда не было для Путина столь важно, как сейчас».