SZ: на выборах у Путина появился новый «неподконтрольный противник»

Для многих «президентские выборы Владимира Путина» уже прошли. В Кремле от этого, однако, спокойнее не становится, пишет Süddeutsche Zeitung. Ведь у нынешнего российского лидера появился новый противник, контролировать которого очень непросто и ни в одной телевизионной дуэли не победить, подчёркивает автор статьи Франк Нинхойзен.

Несмотря на то что для многих «президентские выборы Владимира Путина» уже прошли, в Кремле от этого спокойнее не становится, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.



«Ведь появился новый противник, контролировать которого очень непросто. Ни в одной телевизионной дуэли его не победить, преследовать и исключить его тоже не удастся. Это — нежелание россиян идти на выборы», — поясняет автор статьи Франк Нинхойзен.



Поэтому-то в Кремле и столкнулись с дилеммой. Владимир Путин может рассчитывать на то, что получит более 70% голосов на предстоящих в марте выборах. «Однако встаёт вопрос: 70 процентов от какого количества граждан вообще?» — отмечает журналист Süddeutsche Zeitung. Проигнорировать выборы могут такое большое количество россиян, что нынешнему президенту России элементарно «станет неловко».



«Кремлёвские стратеги» очень креативно работают над тем, чтобы «затащить» граждан на президентские выборы, продолжает автор статьи. Чтобы «превратить день выборов в хеппенинг», в ход идут, помимо прочего, селфи, Большие семейные игры, загадки и футбольные мячи, уточняет Франк Нинхойзен.



Для Москвы также важно не дать «возникнуть впечатлению, что президент может получить поддержку только половины населения», подчёркивает журналист немецкой газеты.



Большинство кандидатов россияне уже знают на протяжении почти двух десятилетий. Кроме Владимира Путина за пост президента поборются Григорий Явлинский и Владимир Жириновский. Вместо Геннадия Зюганова в предвыборной гонке от КПРФ примет участие Павел Грудинин.



«Представителей оппозиции едва ли встретишь среди кандидатов. После исключения Навального она лишилась своего самого мощного голоса. К тому же вместо того чтобы сплотиться, оппозиция разваливается из-за своего тщеславия на составные части. Так, например, некоторые будут голосовать за Собчак, некоторые — за Явлинского, в то время как другие будут выборы бойкотировать. Путин идёт прогулочным шагом к своей цели, не встречая при этом сопротивления. Как всегда», — констатирует автор статьи Франк Нинхойзен.