ABC прикинула, кто может возглавить российское правительство после выборов

Почти сразу после оглашения вердикта Международного олимпийского комитета, согласно которому России было запрещено участвовать в следующих Олимпийских играх, Владимир Путин объявил о своём намерении в 2018 года баллотироваться на пост президента, пишет испанская газета ABC.

Ожидается, что россияне его вновь изберут на этот пост, поскольку, как показывают опросы последних лет, он все ещё пользуется поддержкой населения. Если он победит, то будет руководить страной ещё 6 лет и благодаря этому войдёт в число российских лидеров, больше всего находившихся у власти.

Среди его оппонентов на предстоящих выборах — телезвезда Ксения Собчак. Правда, никто не ожидает, что она сможет добиться поддержки значительной части электората. Более того, она часто становится объектом насмешек со стороны Алексея Навального, который не был допущен до участия в президентской гонке.

В выборах также примут участие и другие кандидаты, среди них — «ультраправый националист» Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В преддверие вероятной победы Владимира Путина некоторые аналитики начали размышлять над тем, кто войдёт в состав нового правительства и кто, в частности, займёт пост премьер-министра и другие ключевые должности.

В число основных претендентов на пост премьер-министра, как пишет ABC, входит Дмитрий Рогозин, который в настоящее время занимает должность вице-премьера и курирует оборонную и космическую отрасли. Если его поставят во главе правительства, то для России это без сомнения будет «выбор в пользу сильного руководства». Кроме того, Рогозин хорошо известен в Евросоюзе, так как он в течение 4 лет в Брюсселе был постпредом России при НАТО и заработал репутацию «жёсткого, но хорошего переговорщика».

Другими кандидатами на пост премьера, назначение которых также будет хорошо воспринято в Европе, являются бывший министр финансов Алексей Кудрин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, указывается в статье. Алексей Кудрин считается одним из главных интеллектуалов, отстаивающих политику свободного рынка в России. Денис Мантуров, в свою очередь, на хорошем счету у российской либеральной оппозиции и может оказаться полезен, когда возникнет необходимость добиться какого-либо консенсуса и обеспечить сплочённость будущего правительства.

Присутствие правдоподобного либерального крыла в правительстве будет необходимо в том случае, если господин Путин стремится наладить эффективный диалог с оппозицией, пишет издание.

Между тем, как отмечает ABC, если премьер-министром всё же выберут Рогозина, то Кудрин и Мантуров вполне могут войти в его команду. Правительство «с такими характеристиками» сможет сгладить некоторые репутационные шероховатости России и в то же самое время предоставит Москве возможность серьёзно наладить отношения с внешним миром.

«Либеральная динамика поспособствует конструктивному и взаимовыгодному укреплению отношений между Россией и Европой», — уверено издание.

Но, как обычно, на процесс выбора премьера и формирования правительства окажут влияние российские спецслужбы, которые всё ещё держат под серьёзным контролем многие аспекты жизни современной России, указывается в статье.

«Ни Рогозин, ни Кудрин не могут быть фаворитами российских спецслужб, поскольку последние сохраняют пристрастие к несколько более авторитарным стилям управления правительством и контроля над ним», — считает ABC.

Как уточняет издание, Рогозин недавно пережил скандал в космической отрасли, который напрямую касался его обязанностей на посту вице-министра. А Кудрин не является для спецслужб подходящим кандидатом из-за своих либеральных воззрений, говорится в статье.