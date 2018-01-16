Le Figaro о новом сроке Путина: тому, кто мечтает о сменяемости власти, придётся «стиснуть зубы»

На следующий же день после президентских выборов в России перед правящими кругами встанет вопрос о том, что будет после 2024 года. «Кремлинологи» говорят о клановой борьбе, которая станет прелюдией к смене власти. Однако, согласно самому обсуждаемому сценарию, Владимир Путин «до конца своих дней» будет сохранять свои позиции, а тому, кто мечтает о сменяемости власти, придётся «стиснуть зубы», предупреждает Le Figaro.

Учитывая то, что нет конкурента, способного бросить вызов Владимиру Путину, президент России будет на предстоящих выборах преследовать цель повышения явки избирателей. Кремлёвским стратегам была поручена «деликатная миссия» — привести Путина к «оглушительной и надёжной» победе, а также придать соревнованию — которое больше походит на «кастинг», организованный верхами, — демократический вид. Как пишет Le Figaro, единственным сюрпризом стало участие в выборах от КПРФ Павла Грудинина вместо председателя ЦК партии Геннадия Зюганова, а также оппозиционной журналистки Ксении Собчак. Последняя призывает голосовать не за себя, а «против всех». Главному конкуренту — Алексею Навальному — было отказано в участии в выборах.

Своей популярностью Владимир Путин обязан конфликту на Украине, а также «аннексии Крыма», в годовщину которой — 18 марта — и состоятся выборы. В связи с тем, что с тех событий уже прошло три года, энтузиазм стал потихоньку пропадать, в то время как экономическая ситуация в России и её дипломатические отношения с другими странами ухудшаются. Общественность, смирившись с ситуацией, находится в состоянии апатии. Согласно опросам «Левада-Центра», лишь 35% россиян считают, что их личное положение улучшится.

Региональным чиновникам поручено мобилизовать электорат, который, уверенный в исходе выборов, предпочтёт остаться дома. Как пишет французское издание, ссылаясь на РБК, для этой цели будет выделен транспорт, следующий в избирательные участки, а также организован конкурс селфи перед кабиной для голосования. По мнению профессора факультета социальных наук ВШЭ Николая Петрова, «главной проблемой Путина является его легитимность». По словам Петрова, Путин должен выглядеть «безусловным лидером». Это необходимое условие для того, чтобы сплотить вокруг себя элиту страны, которая является единственной гарантией стабильности его пребывания у власти.

Вопреки военным успехам в Сирии и на Украине — и одновременно из-за них — Россия Владимира Путина сталкивается с западными санкциями, в которые входит и отстранение из-за допинга олимпийской сборной от предстоящей Олимпиады. В конце января конгресс США должен принять новые жёсткие экономические меры против России за вмешательство в американские выборы в 2016 году. Для Москвы эти меры обойдутся дороже, чем всё ещё действующие санкции Евросоюза. В конце концов, вопреки своему желанию, Кремлю не удаётся преобразовать своё военное вмешательство в Сирию в дипломатический успех.

Эта негативная атмосфера, как отмечает Le Figaro, представляет для Владимира Путина «как возможность, так и препятствие». Она позволит ему сплотить общественность вокруг антизападной риторики, но при этом он рискует лишить себя — из-за отсутствия сотрудничества — возможностей для модернизации экономики. Хотя Путин и говорит об «антироссийских настроениях», которые одолевают США, он в то же время продолжает позиционировать себя сторонником возобновления связей с Западом, но при этом не показывает ни малейшего знака готовности пойти на компромисс. «Холодная война будет только усугубляться», — утверждает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Экономика России, по которой нанесли тяжёлый удар западные санкции и падение цен на нефть, начинает оживать, но не может добиться такого же роста, как в первом десятилетии при Путине. Вопреки множественным заявлениям, правительство не приняло ни единой структурной реформы, которая смогла бы снизить зависимость страны от нефти. При этом нерешительный настрой иностранных инвесторов тормозит передачу технологий, в которых страна могла бы нуждаться. И хотя цены на нефть поднимаются, государственный бюджет не может позволить себе финансирование масштабной программы по модернизации.

В условиях напряжённых отношений с Западом Кремль может усилить государственный контроль, поставив в приоритет развитие оборонной промышленности. Кремль, как пишет издание, будет также надеяться на то, что он сможет финансировать «скудный образ жизни» населения за счёт доходов от экспорта нефти. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму быстрее, чем это планировалось изначально.

Владимир Путин всё ещё не представил никакого политического проекта на следующие шесть лет. На открытии своего предвыборного штаба 10 января он лишь упомянул о «дальнейшем развитии страны». По мнению политолога Бориса Маркина, у Владимира Путина «нет никакого долгосрочного плана». Как отмечает директор Центра медиаисследований УНИК Александр Морозов, предстоящие выборы похожи на «административный переходный этап».

Вопрос о том, что будет после 2024 года, станет преследовать правящие круги уже буквально на следующий день после выборов — как только пройдёт эйфория от чемпионата мира по футболу. В том, что бывший министр экономики Алексей Улюкаев был отправлен на восемь лет за решётку, «кремлинологи» уже видят проявление клановой борьбы, которая станет прелюдией к смене власти. Что касается премьер-министра Дмитрия Медведева, то, как отмечает Le Figaro, он умерил свои президентские амбиции, не желая стать новой мишенью.

Этот «период турбулентности» может представлять огромный риск для Владимира Путина, который, для того чтобы противодействовать центробежным тенденциям, может поддаться соблазну перейти к очередному закручиванию гаек.

Согласно самому обсуждаемому сценарию, Владимир Путин «до конца своих дней» будет сохранять свои позиции. «Скорее всего, мы станем свидетелями формального ухода Путина, который неформально будет сохранять своё влияние», — утверждает политолог Евгений Минченко. Многие эксперты предполагают, что за шесть лет сформируется «многоголовая власть», в центре которой будет Владимир Путин, даже если для этого ему придётся изменить Конституцию. Тому, кто мечтает о сменяемости власти, придётся «стиснуть зубы», предупреждает Le Figaro.